"Что еще должен сделать кремлевский антихрист?": Эпифаний отреагировал на удар РФ по святыне в Киеве (фото, видео)

Атака на Лавру

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Предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний эмоционально отреагировал на российскую атаку по Киеву в ночь на 15 июня, в результате которой пострадала территория Киево-Печерской Лавры .

Митрополит сообщил, что во время массированного обстрела загорелась крыша Успенского собора — одной из самых почитаемых христианских святынь мира. В своем сообщении в соцсети X он призвал молиться о спасении святыни и резко осудил действия России.

«Очередное русское преступление против человечности, против истории, против христианства. Что еще должен сделать кремлевский антихрист, чтобы мир осознал, что следует решительно действовать, чтобы российский террор против Украины прекратился? – написал Эпифаний.

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Также глава ВТО завершил обращение молитвой: «Пресвятая Богородица, останови ирода!».

Угроза ракетных ударов

Напомним, 12 июня Воздушные силы обратились с серьезным предупреждением , что РФ может запустить "Орешник". В вечернем обращении в тот же день президент Украины Владимир Зеленский предупредил о новом массированном обстреле. Он призвал граждан «и сегодня, и в последующие дни» быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги, потому что Россия готовит очередной удар.

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