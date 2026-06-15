Атака на Киев

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В Киеве продолжается ликвидация последствий масштабной ночной атаки РФ .

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям , удары и падение обломков повлекли за собой пожары и разрушения сразу в нескольких районах столицы.

Больше всего пострадал Оболонский район. Там после попаданий загорелись около 30 автомобилей, возникли пожары в складских помещениях, повреждены жилые дома, выбиты окна и двери. В одном из многоквартирных домов произошло разрушение между третьим и четвёртым этажами. Также зафиксировано попадание в девятиэтажку с повторным ударом. Двое пострадавших передали медикам.

В Подольском районе из-за атаки вспыхнули пожары в частном и многоквартирном жилом доме.

В Печерском районе вражеские удары пришлись по жилой застройке. Кроме того, в одном из столичных храмов загорелась крыша — площадь пожара составила 800 квадратных метров.

В Соломенском районе российский удар попал в девятиэтажный жилой дом. Огонь охватил пятый и шестой этажи. Спасатели эвакуировали 12 человек, среди них трое детей.

В Голосеевском районе зафиксирован пожар складского здания и попадание в объект критической инфраструктуры.

В Шевченковском районе повреждены нежилое здание, жилые дома и торговые объекты. В 25-этажном доме спасатели спасли трех жителей, еще одного человека деблокировали из лифта - пострадавшего передали медикам с ожогами. Пожар удалось локализовать.

Также предварительно известно о повреждении частного дома в Днепровском районе, возгорании на территории учебного заведения в Деснянском районе, падении обломков с последующим возгоранием в Дарницком районе и повреждении жилых домов в Святошинском районе.

В настоящее время на местах ударов продолжают работать спасатели и экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

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Добавим, что ранее предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний эмоционально отреагировал на российскую атаку по Киеву в ночь на 15 июня, в результате которой пострадала территория Киево-Печерской Лавры .

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