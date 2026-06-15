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Массированная атака на Киев: пожары, разрушения в девяти районах столицы, спасатели всю ночь ликвидируют последствия (фото)
В ночь на 15 июня российская армия массированно атаковала Киев — в столице зафиксировали десятки пожаров, разрушение жилых домов, повреждение критической инфраструктуры и по меньшей мере нескольких пострадавших.
В Киеве продолжается ликвидация последствий масштабной ночной атаки РФ .
По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям , удары и падение обломков повлекли за собой пожары и разрушения сразу в нескольких районах столицы.
Больше всего пострадал Оболонский район. Там после попаданий загорелись около 30 автомобилей, возникли пожары в складских помещениях, повреждены жилые дома, выбиты окна и двери. В одном из многоквартирных домов произошло разрушение между третьим и четвёртым этажами. Также зафиксировано попадание в девятиэтажку с повторным ударом. Двое пострадавших передали медикам.
В Подольском районе из-за атаки вспыхнули пожары в частном и многоквартирном жилом доме.
В Печерском районе вражеские удары пришлись по жилой застройке. Кроме того, в одном из столичных храмов загорелась крыша — площадь пожара составила 800 квадратных метров.
В Соломенском районе российский удар попал в девятиэтажный жилой дом. Огонь охватил пятый и шестой этажи. Спасатели эвакуировали 12 человек, среди них трое детей.
В Голосеевском районе зафиксирован пожар складского здания и попадание в объект критической инфраструктуры.
В Шевченковском районе повреждены нежилое здание, жилые дома и торговые объекты. В 25-этажном доме спасатели спасли трех жителей, еще одного человека деблокировали из лифта - пострадавшего передали медикам с ожогами. Пожар удалось локализовать.
Также предварительно известно о повреждении частного дома в Днепровском районе, возгорании на территории учебного заведения в Деснянском районе, падении обломков с последующим возгоранием в Дарницком районе и повреждении жилых домов в Святошинском районе.
В настоящее время на местах ударов продолжают работать спасатели и экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.
Добавим, что ранее предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний эмоционально отреагировал на российскую атаку по Киеву в ночь на 15 июня, в результате которой пострадала территория Киево-Печерской Лавры .