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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Одно из самых тяжких преступлений против мирового наследия: в Минкульте отреагировали на удар РФ по Лавре (фото)

В Министерстве культуры Украины назвали российский удар по Киево-Печерской Лавре одним из самых тяжких преступлений против мирового культурного наследия и призвали международное сообщество усилить давление на Москву.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Лавра

Лавра

Министр культуры Украины Татьяна Бережная отреагировала на ночную российскую атаку по территории Киево-Печерской Лавры , в результате которой был поврежден Успенский собор.

По словам чиновника, Лавра является не только украинской святыней, но и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, который находится под усиленной международной защитой согласно Второму протоколу к Гаагской конвенции 1954 года.

«Ее атака — одно из самых тяжелых преступлений против мирового культурного наследия. Когда под ударом оказывается Киево-Печерская лавра, речь идет не только об Украине, но и о наследии, которое принадлежит всему человечеству», — подчеркнула Татьяна Бережная.

В ведомстве также призвали мировое сообщество усилить давление на Россию, которая продолжает наносить удары по украинским городам, гражданским объектам и культурному наследию.

Добавим, что ранее предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний эмоционально отреагировал на российскую атаку по Киеву в ночь на 15 июня, в результате которой пострадала территория Киево-Печерской Лавры .

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Дата публикации
Количество просмотров
304
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