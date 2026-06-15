После обстрела Киево-Печерской Лавры над столицей начался дождь: Забужко увидела в этом знак

Киево-Печерская Лавра

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Украинская писательница Оксана Забужко эмоционально отреагировала на массированную российскую атаку на Киев в ночь на 15 июня, во время которой получила повреждения Киево-Печерская Лавра. После удара над столицей начался дождь, названный символическим знаком.

В соцсетях Забужко опубликовала резкое сообщение после сообщений о пожаре на территории Киево-Печерской лавры. В частности, писательница вспомнила исторический поджог святыни советскими властями в 1941 году и провела параллель с нынешними российскими атаками.

Лавра горит! Вспомнили, уроды чекистские, как они ее нам в сорок первом жгли! …Недолго вам, суки, осталось…», – написала она.

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Затем Забужко добавила, что сразу после этого над Киевом начался дождь.

"И тут же дождь пустился - вот и говорите, что Небо нас не слышит", - отметила писательница.

Напомним, в результате ночной атаки РФ в Киеве были зафиксированы многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры. Среди поврежденных объектов – Успенский собор на территории Киево-Печерской лавры, входящий в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Добавим, что ранее предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний эмоционально отреагировал на российскую атаку по Киеву в ночь на 15 июня, в результате которой пострадала территория Киево-Печерской Лавры .

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