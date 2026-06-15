В Киеве из-за атаки дронов вспыхнули пожары в многоэтажках: что известно

Российская атака на Киев / © из соцсетей

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В столице идет ликвидация последствий очередной российской атаки ударными беспилотниками. По информации начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко , в результате падения обломков и попаданий в нескольких районах Киева возникли пожары.

В Оболонском районе произошло возгорание автомобилей. Также по другому адресу района вспыхнул пожар в нежилом здании.

В Подольском районе в результате атаки загорелся частный дом. Кроме того, по другому адресу района возник пожар в трехэтажном здании.

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Также сообщается о возгорании многоэтажного жилого дома в Оболонском районе.

Информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняется. На местах работают спасатели и экстренные службы.

Пока фиксируются последствия атаки по меньшей мере на 7 локациях. К сожалению, россияне продолжают тактику террора жилой застройки.

В настоящее время подтвержден 1 пострадавший, это оперативная информация.

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Угроза баллистики продолжается, также есть возможность применения крылатых ракет и БпЛА в течение ночи. Оставайтесь в укрытиях!

Позже мэр города Виталий Кличко уточнил, что в Печерском районе попадание в 5-этажный жилой дом.

В Оболонском — вследствие попадания предварительно произошло разрушение в жилом доме между третьим и четвертым этажами.

В Соломенском — попадание в 9-этажный жилой дом.

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Угроза ракетных ударов

Напомним, 12 июня Воздушные силы обратились с серьезным предупреждением , что РФ может запустить "Орешник". В вечернем обращении в тот же день президент Украины Владимир Зеленский предупредил о новом массированном обстреле. Он призвал граждан «и сегодня, и в последующие дни» быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги, потому что Россия готовит очередной удар.

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