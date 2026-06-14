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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1736
Время на прочтение
1 мин

В Киеве произошла потасовка полиции и толпы людей — что известно сейчас (видео)

В Киеве на Троещине сообщают о стычке с участием полиции и местных. По предварительным данным, люди перекрыли движение, полиция выясняет обстоятельства.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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В Киеве произошла потасовка полиции и толпы людей — что известно сейчас (видео)

Полиция Киева Фото иллюстративное / © из соцсетей

В столичном районе Троещина зафиксирован конфликт с участием полиции и большой группы людей.

Об инциденте сообщают местные телеграмм-каналы.

По предварительным данным, часть граждан перекрыла проезжую часть. Также в Сети пишут о присутствии представителей ТЦК. Якобы они пытались задержать мужчину, после чего часть прохожих встала в его защиту.

На кадрах видео можно наблюдать, что из-за события движение транспорта на участке дороги затруднено или частично заблокировано.

В полиции Киева отметили, что выясняют все обстоятельства инцидента и проверяют информацию, которая распространяется в соцсетях, передал корреспондент ТСН.ua.

Напомним, днем 14 июня стало известно о  стрельбу в Киеве. Полиция уже задержала подозреваемого и раскрыла новые детали конфликта, завершившегося смертельными выстрелами.

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Дата публикации
Количество просмотров
1736
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