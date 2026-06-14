В Киеве произошла потасовка полиции и толпы людей — что известно сейчас (видео)

Полиция Киева Фото иллюстративное / © из соцсетей

Реклама

В столичном районе Троещина зафиксирован конфликт с участием полиции и большой группы людей.

Об инциденте сообщают местные телеграмм-каналы.

По предварительным данным, часть граждан перекрыла проезжую часть. Также в Сети пишут о присутствии представителей ТЦК. Якобы они пытались задержать мужчину, после чего часть прохожих встала в его защиту.

Реклама

На кадрах видео можно наблюдать, что из-за события движение транспорта на участке дороги затруднено или частично заблокировано.

В полиции Киева отметили, что выясняют все обстоятельства инцидента и проверяют информацию, которая распространяется в соцсетях, передал корреспондент ТСН.ua.

Напомним, днем 14 июня стало известно о стрельбу в Киеве. Полиция уже задержала подозреваемого и раскрыла новые детали конфликта, завершившегося смертельными выстрелами.

Новости партнеров