Сколько на самом деле зарабатывают в Киеве: экономист назвал реальную зарплату

Зарплата

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Половина работающих жителей Киева зарабатывает 30 тысяч гривен в месяц и больше.

Об этом сообщил интервью для Новости.LIVE заявил экономист и бывший советник президента Олег Устенко.

Общую статистику тянут вверх работники государственного сектора, ИТ-сферы и силовых структур, уточнил экономист.

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«Медианная заработная плата по Киеву — это примерно 30 тысяч гривен, даже немного меньше. Что это значит? Это означает, что половина населения получает 30 тысяч и больше, а другая половина получает менее 30 тысяч. Если такая высокая средняя заработная плата, то, соответственно, у тебя есть целый ряд людей, которые получают гораздо больше», — сказал он.

Устенко также объяснил, кто получает гораздо больше.

«Это может относиться к сектору IT. Они получают обычно больше по всей стране. В Киеве их значительная концентрация, у них средняя заработная плата достигает 85 тысяч гривен с плюсом», — отметил экономист.

Если вы посмотрите, скажем, сектор государственного управления, тоже сконцентрированный в Киеве, тоже средняя заработная плата находится на уровне более 80 тысяч гривен. Сектор оборонный в Киеве они тоже получают значительные заработные платы. И все, что связано с безопасностью и обороной, они тоже получают высокие заработные платы. Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел они получают высокие заработные платы.

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В то же время, самые маленькие заработные платы по Киеву и в целом по Украине, по словам Устенко, получают в секторах туризма, спорта и развлечений.

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