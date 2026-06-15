- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 627
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве из-за атаки дронов возникли перебои с электроснабжением: в нескольких районах зафиксированы пожары
В ночь на 15 июня российская атака беспилотниками повлекла за собой перебои с электроснабжением в некоторых районах Киев. На фоне работы сил ПВО зафиксировано падение обломков, пожар и обесточивание отдельных кварталов столицы.
В столице ночью раздалась воздушная тревога из - за атаки российских ударных беспилотников .
По словам мэра Виталий Кличко , в городе работают силы противовоздушной обороны, а жителей призывали оставаться в укрытиях.
Мэр сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в Оболонский район загорелись автомобили.
Кроме того, в части столицы возникли перебои с электроснабжением. Причины аварийного отключения устанавливают специалисты.
Журналисты ТСН сообщили, что без света остался Подольский район.
«Подольский район без света остался. Все темное», – отметили они.
В то же время взрывов в районе слышно не было.
Позже стало известно, что в Подольском районе в результате попадания обломков беспилотника вспыхнул пожар в частном доме. На место происшествия выехали экстренные службы.
Также в Подольском районе возгорание в трехэтажном жилом доме.
Угроза ракетных ударов
Напомним, 12 июня Воздушные силы обратились с серьезным предупреждением , что РФ может запустить "Орешник". В вечернем обращении в тот же день президент Украины Владимир Зеленский предупредил о новом массированном обстреле. Он призвал граждан «и сегодня, и в последующие дни» быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги, потому что Россия готовит очередной удар.