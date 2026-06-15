В Киеве из-за атаки дронов возникли перебои с электроснабжением: в нескольких районах зафиксированы пожары

Дрон / © ТСН.ua

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В столице ночью раздалась воздушная тревога из - за атаки российских ударных беспилотников .

По словам мэра Виталий Кличко , в городе работают силы противовоздушной обороны, а жителей призывали оставаться в укрытиях.

Мэр сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в Оболонский район загорелись автомобили.

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Кроме того, в части столицы возникли перебои с электроснабжением. Причины аварийного отключения устанавливают специалисты.

Журналисты ТСН сообщили, что без света остался Подольский район.

«Подольский район без света остался. Все темное», – отметили они.

В то же время взрывов в районе слышно не было.

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Позже стало известно, что в Подольском районе в результате попадания обломков беспилотника вспыхнул пожар в частном доме. На место происшествия выехали экстренные службы.

Также в Подольском районе возгорание в трехэтажном жилом доме.

Угроза ракетных ударов

Напомним, 12 июня Воздушные силы обратились с серьезным предупреждением , что РФ может запустить "Орешник". В вечернем обращении в тот же день президент Украины Владимир Зеленский предупредил о новом массированном обстреле. Он призвал граждан «и сегодня, и в последующие дни» быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги, потому что Россия готовит очередной удар.

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