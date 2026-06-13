Под Киевом открыли стрельбу по прохожим: среди них были женщина с ребенком — соцсети

Оружие

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Под Киевом, в Ирпене, 13 июня произошла стрельба. Пьяные мужчины открыли огонь в сторону прохожих.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Среди потенциальных жертв была женщина с ребёнком. Также сообщается о поврежденном в результате стрельбы автомобиль.

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Злоумышленники покинули место происшествия и выбросили оружие.

Полиция производит розыск стрелков. Подробности инцидента и личности подозреваемых устанавливаются.

© Фото из открытых источников

Происшествия Украины — последние новости

Напомним, в Киеве дорожный конфликт между двумя водителями закончился стрельбой. Во время спора из-за приоритета движения один из мужчин достал пистолет и трижды выстрелил в сторону оппонента. Один из шаров попал 41-летнему водителю в живот, его госпитализировали. Стрельца задержали на даче в Киевской области. Теперь ему грозит до семи лет заключения.

Также, Напомним, в Киеве произошло смертельное ДТП с участием автомобилей ВАЗ и BMW. В результате столкновения на перекрестке погиб пешеход.

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