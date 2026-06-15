В Киеве произошел пожар на территории Лавры: загорелась крыша Успенского собора

Пожар в Лавре

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В столице на территории Киево-Печерская лавра произошло возгорание в результате российской атаки на город . По предварительным данным, огонь вспыхнул на крыше Успенского собора. На место оперативно прибыли спасатели.

Об инциденте сообщил мэр Киева Виталий Кличко .

Пока информация о масштабах повреждений и возможных пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы, идет ликвидация пожара.

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Напомним, Успенский собор Киево-Печерской лавры является одним из главных архитектурных памятников Украины и входит в комплекс Лавры, находящийся под охраной ЮНЕСКО.

В то же время, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что подтверждено возгорание сооружений на территории Киево-Печерской Лавры. Предварительно – вследствие прямого попадания.

Сейчас выясняем степень ущерба, нанесенного россиянами. Осуществляются мероприятия по локализации в рамках протоколов безопасности.

"Имеем дело с таким мы российским агрессором...", - резюмировал он.

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По оперативной информации, повреждения на территории Лавры существенные, серьезное возгорание. Россияне сознательно ударили в сердце одной из величайших христианских святынь.

Угроза ракетных ударов

Напомним, 12 июня Воздушные силы обратились с серьезным предупреждением , что РФ может запустить "Орешник". В вечернем обращении в тот же день президент Украины Владимир Зеленский предупредил о новом массированном обстреле. Он призвал граждан «и сегодня, и в последующие дни» быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги, потому что Россия готовит очередной удар.

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