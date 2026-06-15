Россия ударила по многоэтажкам в Киеве: среди 18 пострадавших - беременная женщина и ребенок

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Российские войска во время очередной атаки на Киев нанесли удары по жилой застройке в пяти районах города. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, повреждения и возгорания зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Голосеевском и Печерском районах столицы.

Особенно серьезны последствия в Дарницком районе, где, по словам Ткаченко, российские войска намеренно ударили по 25-этажному жилому дому.

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В то же время, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших в столице возросло до 18 человек.

"11 пострадавших медики госпитализировали. Среди раненых — беременная женщина, которая находится в больнице, и ребенок, которому помощь оказали на месте", — отметил Кличко.

Пока атака продолжается. Городские власти призывают жителей не покидать укрытие до официального отбоя воздушной тревоги.

Добавим, что ранее предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний эмоционально отреагировал на российскую атаку по Киеву в ночь на 15 июня, в результате которой пострадала территория Киево-Печерской Лавры .

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