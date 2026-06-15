После атаки РФ в Киево-Печерской лавре срочно эвакуировали святыни: выносили древние иконы

Киево-Печерская Лавра / © из соцсетей

Реклама

После ночных российских обстрелов столицы в Киево-Печерской Лавре начали срочную эвакуацию церковных реликвий и ценностей.

Об этом сообщил епископ Авраамий . По его словам, с территории святыни выносили древние иконы, антиминсы, а также другие богослужебные предметы, которые могли оказаться под угрозой из-за последствий атаки.

Благодаря оперативным действиям братии Лавры, работников комплекса, спасателей и пожарных удалось минимизировать опасность для людей и сохранить часть особо ценных святынь.

Реклама

В настоящее время на территории идет ликвидация последствий российского удара. Специалисты оценивают масштабы повреждений, нанесенных одной из важнейших духовных и культурных памятников Украины, входящей в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Добавим, что ранее предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний эмоционально отреагировал на российскую атаку по Киеву в ночь на 15 июня, в результате которой пострадала территория Киево-Печерской Лавры .

Новости партнеров