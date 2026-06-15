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- Киев
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После атаки РФ в Киево-Печерской лавре срочно эвакуировали святыни: выносили древние иконы
После ночной массированной атаки России на Киев на территории Киево-Печерской Лавры организовали срочную эвакуацию святынь и ценных богослужебных предметов, чтобы уберечь их от возможного уничтожения.
После ночных российских обстрелов столицы в Киево-Печерской Лавре начали срочную эвакуацию церковных реликвий и ценностей.
Об этом сообщил епископ Авраамий . По его словам, с территории святыни выносили древние иконы, антиминсы, а также другие богослужебные предметы, которые могли оказаться под угрозой из-за последствий атаки.
Благодаря оперативным действиям братии Лавры, работников комплекса, спасателей и пожарных удалось минимизировать опасность для людей и сохранить часть особо ценных святынь.
В настоящее время на территории идет ликвидация последствий российского удара. Специалисты оценивают масштабы повреждений, нанесенных одной из важнейших духовных и культурных памятников Украины, входящей в список мирового наследия ЮНЕСКО.
Добавим, что ранее предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний эмоционально отреагировал на российскую атаку по Киеву в ночь на 15 июня, в результате которой пострадала территория Киево-Печерской Лавры .