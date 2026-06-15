Росія вдарила по багатоповерхівках у Києві: серед 18 постраждалих — вагітна жінка та дитина

Дрон / © ТСН.ua

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Російські війська під час чергової атаки на Київ завдали ударів по житловій забудові у п’яти районах міста. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, пошкодження та займання зафіксовані у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському та Печерському районах столиці.

Особливо серйозні наслідки — у Дарницькому районі, де, за словами Ткаченка, російські війська навмисно вдарили по 25-поверховому житловому будинку.

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Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих у столиці зросла до 18 людей.

"11 постраждалих медики госпіталізували. Серед поранених — вагітна жінка, яка перебуває в лікарні, та дитина, якій допомогу надали на місці", — зазначив Кличко.

Наразі атака триває. Міська влада закликає мешканців не залишати укриття до офіційного відбою повітряної тривоги.

Додамо, що раніше предстоятель Православної церкви України Епіфаній емоційно відреагував на російську атаку по Києву в ніч проти 15 червня, внаслідок якої постраждала територія Києво-Печерської Лаври.

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