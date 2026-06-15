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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
953
Час на прочитання
1 хв

У Києві сталася пожежа на території Лаври: загорівся дах Успенського собору

У Києві сталася пожежа на території Києво-Печерської лаври — загоряння виникло на даху Успенського собору.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Пожежа в Лаврі

Пожежа в Лаврі / © фото з соцмереж

Доповнено додатковими матеріалами

У столиці на території Києво-Печерська лавра сталося загоряння унаслідок російської атаки на місто. За попередньою інформацією, вогонь спалахнув на даху Успенського собору. На місце оперативно прибули рятувальники.

Про інцидент повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Наразі інформація про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби, триває ліквідація пожежі.

Нагадаємо, Успенський собор Києво-Печерської лаври є однією з головних архітектурних пам’яток України та входить до комплексу Лаври, що перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Водночас начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що підтверджено займання споруд на території Києво-Печерської Лаври. Попередньо - внаслідок прямого влучання. 

Наразі зʼясовуємо ступінь шкоди, якої завдали росіяни. Здійснюються заходи щодо локалізації в межах безпекових протоколів.

“Маємо справу з таким ми російським агресором...”, - резюмував він.

За оперативною інформацією, пошкодження на території Лаври суттєві, є серйозне займання. росіяни свідомо вдарили в серце однієї з найбільших християнських святинь.

Загроза ракетних ударів

Нагадаємо, 12 червня Повітряні сили звернулися із серйозним попередженням, що РФ може запустити «Орешнік». У вечірньому зверненні того ж дня президент України Володимир Зеленський попередив про новий масований обстріл. Він закликав громадян «і сьогодні, і наступні дні» бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги, бо Росія готує черговий удар.

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Дата публікації
Кількість переглядів
953
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