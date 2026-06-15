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- Киев
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В Киеве из-за атаки РФ без света остались 140 тысяч абонентов
В результате очередной российской атаки на Киев в северной части города без электроснабжения остались около 140 тысяч абонентов, также зафиксированы масштабные разрушения жилых домов и несколько очагов пожаров.
В ночь на 15 июня российская атака повлекла за собой серьезные последствия в столице Украины.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко , в северной части города без электроснабжения осталось около 140 тысяч абонентов.
По его словам, в результате удара были повреждены линии электропередачи. Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.
В то же время, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о значительных разрушениях гражданской инфраструктуры.
На сегодняшний день известно о серьезных повреждениях в пяти многоквартирных жилых домах, а также в недостроенном жилом комплексе. Кроме того, в разных районах города зафиксированы многочисленные выбитые окна, частично повреждено общежитие и пострадало частное домохозяйство.
На нескольких локациях спасатели ликвидируют возгорания, возникшие после атаки.
В городских властях призывали киевлян не публиковать фото и видео последствий обстрелов, поскольку российские войска активно используют открытые источники для корректировки дальнейших ударов.
Жители столицы призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
Угроза ракетных ударов
Напомним, 12 июня Воздушные силы обратились с серьезным предупреждением , что РФ может запустить "Орешник". В вечернем обращении в тот же день президент Украины Владимир Зеленский предупредил о новом массированном обстреле. Он призвал граждан «и сегодня, и в последующие дни» быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги, потому что Россия готовит очередной удар.