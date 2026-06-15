В Киеве из-за атаки РФ без света остались 140 тысяч абонентов

Блэкаут / © iStock

Реклама

В ночь на 15 июня российская атака повлекла за собой серьезные последствия в столице Украины.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко , в северной части города без электроснабжения осталось около 140 тысяч абонентов.

По его словам, в результате удара были повреждены линии электропередачи. Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.

Реклама

В то же время, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о значительных разрушениях гражданской инфраструктуры.

На сегодняшний день известно о серьезных повреждениях в пяти многоквартирных жилых домах, а также в недостроенном жилом комплексе. Кроме того, в разных районах города зафиксированы многочисленные выбитые окна, частично повреждено общежитие и пострадало частное домохозяйство.

На нескольких локациях спасатели ликвидируют возгорания, возникшие после атаки.

В городских властях призывали киевлян не публиковать фото и видео последствий обстрелов, поскольку российские войска активно используют открытые источники для корректировки дальнейших ударов.

Реклама

Жители столицы призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Угроза ракетных ударов

Напомним, 12 июня Воздушные силы обратились с серьезным предупреждением , что РФ может запустить "Орешник". В вечернем обращении в тот же день президент Украины Владимир Зеленский предупредил о новом массированном обстреле. Он призвал граждан «и сегодня, и в последующие дни» быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги, потому что Россия готовит очередной удар.

Новости партнеров