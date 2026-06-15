У Києві через атаку дронів виникли перебої з електропостачанням: у кількох районах зафіксовано пожежі

Дрон / © ТСН.ua

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У столиці вночі пролунала повітряна тривога через атаку російських ударних безпілотників.

За словами мера Віталій Кличко, у місті працюють сили протиповітряної оборони, а мешканців закликали залишатися в укриттях.

Мер повідомив, що внаслідок падіння уламків БпЛА в Оболонський район загорілися автомобілі.

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Крім того, у частині столиці виникли перебої з електропостачанням. Причини аварійного відключення наразі встановлюють фахівці.

Журналісти ТСН повідомили, що без світла залишився Подільський район.

«Подільський район без світла залишився. Все темне», — зазначили вони.

Водночас, вибухів у районі чути не було.

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Пізніше стало відомо, що у Подільському районі внаслідок влучання уламків безпілотника спалахнула пожежа у приватному будинку. На місце події виїхали екстрені служби.

Також у Подільському районі загоряння в триповерховому житловому будинку.

Загроза ракетних ударів

Нагадаємо, 12 червня Повітряні сили звернулися із серйозним попередженням, що РФ може запустити «Орешнік». У вечірньому зверненні того ж дня президент України Володимир Зеленський попередив про новий масований обстріл. Він закликав громадян «і сьогодні, і наступні дні» бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги, бо Росія готує черговий удар.

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