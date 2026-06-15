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У Києві через атаку дронів виникли перебої з електропостачанням: у кількох районах зафіксовано пожежі
У ніч проти 15 червня російська атака безпілотниками спричинила перебої з електропостачанням у деяких районах Київ. На тлі роботи сил ППО зафіксовано падіння уламків, пожежі та знеструмлення окремих кварталів столиці.
У столиці вночі пролунала повітряна тривога через атаку російських ударних безпілотників.
За словами мера Віталій Кличко, у місті працюють сили протиповітряної оборони, а мешканців закликали залишатися в укриттях.
Мер повідомив, що внаслідок падіння уламків БпЛА в Оболонський район загорілися автомобілі.
Крім того, у частині столиці виникли перебої з електропостачанням. Причини аварійного відключення наразі встановлюють фахівці.
Журналісти ТСН повідомили, що без світла залишився Подільський район.
«Подільський район без світла залишився. Все темне», — зазначили вони.
Водночас, вибухів у районі чути не було.
Пізніше стало відомо, що у Подільському районі внаслідок влучання уламків безпілотника спалахнула пожежа у приватному будинку. На місце події виїхали екстрені служби.
Також у Подільському районі загоряння в триповерховому житловому будинку.
Загроза ракетних ударів
Нагадаємо, 12 червня Повітряні сили звернулися із серйозним попередженням, що РФ може запустити «Орешнік». У вечірньому зверненні того ж дня президент України Володимир Зеленський попередив про новий масований обстріл. Він закликав громадян «і сьогодні, і наступні дні» бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги, бо Росія готує черговий удар.