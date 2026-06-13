Стрельба в Киеве: полиция обнародовала первые детали инцидента

Стрелец

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В Киеве произошла стрельба , в результате которой погибли двое мужчин. Вероятная причина – столкновение между мигрантами.

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небитов.

«Украина привлекает незаконных мигрантов. Они не спрашивают разрешений, а входят к нам с ноги, рассчитывая, что война все спишет. Проникают, легализуются, проделывают путь другим. И чтобы не наступила точка невозвращения, мы жестко реагируем уже сейчас», — говорится в сообщении.

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Что известно о стрельбе в Киеве

По его словам, инцидент произошел на территории гаражно-строительного кооператива. Предварительно установлено, что двое мужчин пришли к своему соотечественнику для выяснения отношений. Во время конфликта один из участников получил оружие и открыл огонь.

Один из пострадавших погиб на месте, другой с тяжелыми ранениями госпитализировали, но спасти его не удалось.

В полиции отмечают, что все участники происшествия - выходцы из Кавказского региона. По предварительной информации, причиной конфликта могли стать споры из-за денег, полученных в результате преступной деятельности. По данным правоохранителей, погибшие подозревались в квартирных кражах, совершаемых во время блекаутов после российских обстрелов. Также сообщается, что пистолет, использованный при стрельбе, мог быть похищен во время одного из таких преступлений.

Подозреваемый в стрельбе был задержан. Он находится под стражей и будет отвечать перед законом.

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Андрей Небитов также привел статистику по преступлениям с участием иностранцев. По его словам, за первые пять месяцев 2026 к уголовной ответственности привлекли 48 иностранных граждан и лиц без гражданства.

За этот период, по данным полиции, иностранцы совершили 473 уголовных правонарушения. Среди них — 102 преступления имущественного характера, 83 наркопреступления, 37 фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов, 31 правонарушения в сфере безопасности дорожного движения и незаконного завладения транспортом, а также 21 особо тяжкое преступление, в том числе убийства, тяжкие телесные повреждения и преступления.

Ранее в Киеве дорожный конфликт между двумя водителями закончился стрельбой . Во время спора из-за приоритета движения один из мужчин достал пистолет и трижды выстрелил в сторону оппонента. Один из шаров попал 41-летнему водителю в живот, его госпитализировали. Стрельца задержали на даче в Киевской области. Теперь ему грозит до семи лет заключения.

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