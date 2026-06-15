У Києві через атаку дронів спалахнули пожежі у багатоповерхівках: що відомо

Російська атака на Київ / © із соцмереж

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У столиці триває ліквідація наслідків чергової російської атаки ударними безпілотниками. За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченко, внаслідок падіння уламків та влучань у кількох районах Києва виникли пожежі.

В Оболонському районі сталося займання автомобілів. Також за іншою адресою району спалахнула пожежа у нежитловій будівлі.

У Подільському районі внаслідок атаки загорівся приватний будинок. Крім того, за іншою адресою району виникла пожежа у триповерховій будівлі.

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Також повідомляється про займання багатоповерхового житлового будинку в Оболонському районі.

Інформація щодо можливих постраждалих наразі уточнюється. На місцях працюють рятувальники та екстрені служби.

Наразі фіксуються наслідки атаки щонайменше на 7 локаціях. На жаль, росіяни продовжують тактику терору житлової забудови.

Наразі підтверджено 1 постраждалого, це оперативна інформація.

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Загроза балістики триває, також є ймовірність застосування крилатих ракет та БпЛА протягом ночі. Залишайтеся в укриттях!

Пізніше мер міста Віталій Кличко уточнив, що у Печерському районі влучання в 5-поверховий житловий будинок.

В Оболонському — внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами.

У Соломʼянському — влучання в 9-поверховий житловий будинок.

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Загроза ракетних ударів

Нагадаємо, 12 червня Повітряні сили звернулися із серйозним попередженням, що РФ може запустити «Орешнік». У вечірньому зверненні того ж дня президент України Володимир Зеленський попередив про новий масований обстріл. Він закликав громадян «і сьогодні, і наступні дні» бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги, бо Росія готує черговий удар.

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