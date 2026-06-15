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- Київ
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У Києві через атаку дронів спалахнули пожежі у багатоповерхівках: що відомо
У ніч проти 15 червня російська атака безпілотниками спричинила серію пожеж у різних районах Києва — загоряння зафіксували в Оболонському та Подільському районах столиці.
У столиці триває ліквідація наслідків чергової російської атаки ударними безпілотниками. За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченко, внаслідок падіння уламків та влучань у кількох районах Києва виникли пожежі.
В Оболонському районі сталося займання автомобілів. Також за іншою адресою району спалахнула пожежа у нежитловій будівлі.
У Подільському районі внаслідок атаки загорівся приватний будинок. Крім того, за іншою адресою району виникла пожежа у триповерховій будівлі.
Також повідомляється про займання багатоповерхового житлового будинку в Оболонському районі.
Інформація щодо можливих постраждалих наразі уточнюється. На місцях працюють рятувальники та екстрені служби.
Наразі фіксуються наслідки атаки щонайменше на 7 локаціях. На жаль, росіяни продовжують тактику терору житлової забудови.
Наразі підтверджено 1 постраждалого, це оперативна інформація.
Загроза балістики триває, також є ймовірність застосування крилатих ракет та БпЛА протягом ночі. Залишайтеся в укриттях!
Пізніше мер міста Віталій Кличко уточнив, що у Печерському районі влучання в 5-поверховий житловий будинок.
В Оболонському — внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами.
У Соломʼянському — влучання в 9-поверховий житловий будинок.
Загроза ракетних ударів
Нагадаємо, 12 червня Повітряні сили звернулися із серйозним попередженням, що РФ може запустити «Орешнік». У вечірньому зверненні того ж дня президент України Володимир Зеленський попередив про новий масований обстріл. Він закликав громадян «і сьогодні, і наступні дні» бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги, бо Росія готує черговий удар.