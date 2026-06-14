Скільки насправді заробляють у Києві: економіст назвав реальну зарплату

Зарплата

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Половина мешканців Києва, які працюють, заробляє 30 тисяч гривень на місяць і більше.

Про це зв інтервʼю для Новини.LIVE заявив економіст та колишній радник президента Олег Устенко.

Загальну статистику тягнуть вгору працівники державного сектору, ІТ-сфери та силових структур, уточнив економіст.

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«Медіанна заробітна плата по Києву — це приблизно 30 тисяч гривень, навіть трохи менше. Що це означає? Це означає, що половина населення отримує 30 тисяч і більше, а інша половина отримує менше ніж 30 тисяч. Якщо така висока середня заробітна плата, то, відповідно, ти маєш цілу низку людей, які отримують набагато більше», — сказв він.

Устенко також пояснив, хто отримує набагато більше.

«Це може відноситися до сектора IT. Вони отримують традиційно більше по всій країні. У Києві їх значна концентрація, у них середня заробітна плата сягає меж 85 тисяч гривень з плюсом», — зазначив економіст.

Якщо ви подивитеся, скажімо, сектор державного управління, який теж сконцентрований в Києві, теж середня заробітна плата перебуває на рівні більше 80 тисяч гривень. Сектор оборонний у Києві — вони теж отримують значні заробітні плати. І все, що пов’язане з безпекою і обороною, вони теж отримують високі заробітні плати. Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, вони отримують високі заробітні плати.

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Водночас найменші заробітні плати по Києву та загалом по Україні, за словами Устенка, отримують у секторах туризму, спорту та розваг.

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