Лавра / © фото з соцмереж

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Міністерка культури України Тетяна Бережна відреагувала на нічну російську атаку по території Києво-Печерської Лаври, внаслідок якої був пошкоджений Успенський собор.

За словами посадовиці, Лавра є не лише українською святинею, а й об’єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, який перебуває під посиленим міжнародним захистом відповідно до Другого протоколу до Гаазька конвенція 1954 року.

«Її атака — один із найважчих злочинів проти світової культурної спадщини. Коли під ударом опиняється Києво-Печерська лавра, мова йде не лише про Україну, а про спадщину, яка належить усьому людству», — наголосила Тетяна Бережна.

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Один із найтяжчих злочинів проти світової спадщини: у Мінкульті відреагували на удар РФ по Лаврі (фото) (2 фото) © із соцмереж © із соцмереж

У відомстві також закликали світову спільноту посилити тиск на Росію, яка продовжує завдавати ударів по українських містах, цивільних об’єктах та культурній спадщині.

Додамо, що раніше предстоятель Православної церкви України Епіфаній емоційно відреагував на російську атаку по Києву в ніч проти 15 червня, внаслідок якої постраждала територія Києво-Печерської Лаври.

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