Під Києвом відкрили стрілянину по перехожих: серед них були жінка з дитиною — соцмережі

Зброя

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Під Києвом, в Ірпені, 13 червня сталася стрілянина. П’яні чоловіки відкрили вогонь у бік перехожих.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Серед потенційних жертв була жінка з дитиною. Також повідомляється про пошкоджений унаслідок стрілянини автомобіль.

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Зловмисники покинули місце події та викинули зброю.

Поліція проводить розшук стрільців. Наразі подробиці інциденту та особи підозрюваних встановлюються.

© Фото з відкритих джерел

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Нагадаємо, у Києві дорожній конфлікт між двома водіями закінчився стріляниною. Під час суперечки через пріоритет руху один із чоловіків дістав пістолет і тричі вистрілив у бік опонента. Одна з куль влучила 41-річному водієві в живіт, його госпіталізували. Стрільця затримали на дачі в Київській області. Тепер ому загрожує до семи років ув’язнення.

Також, Нагадаємо, у Києві сталася смертельна ДТП за участю автомобілів ВАЗ та BMW. Внаслідок зіткнення на перехресті загинув пішохід.

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