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- Київ
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Під Києвом відкрили стрілянину по перехожих: серед них були жінка з дитиною — соцмережі
Наразі встановлюються всі подробиці.
Під Києвом, в Ірпені, 13 червня сталася стрілянина. П’яні чоловіки відкрили вогонь у бік перехожих.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Серед потенційних жертв була жінка з дитиною. Також повідомляється про пошкоджений унаслідок стрілянини автомобіль.
Зловмисники покинули місце події та викинули зброю.
Поліція проводить розшук стрільців. Наразі подробиці інциденту та особи підозрюваних встановлюються.
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Нагадаємо, у Києві дорожній конфлікт між двома водіями закінчився стріляниною. Під час суперечки через пріоритет руху один із чоловіків дістав пістолет і тричі вистрілив у бік опонента. Одна з куль влучила 41-річному водієві в живіт, його госпіталізували. Стрільця затримали на дачі в Київській області. Тепер ому загрожує до семи років ув’язнення.
Також, Нагадаємо, у Києві сталася смертельна ДТП за участю автомобілів ВАЗ та BMW. Внаслідок зіткнення на перехресті загинув пішохід.