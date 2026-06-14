У Києві сталася сутичка поліції та натовпу людей — що відомо зараз (відео)

Поліція Києва Фото ілюстративне / © із соцмереж

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У столичному районі Троєщина зафіксовано конфлікт за участі поліції та великої групи людей.

Про інцидент повідомляють місцеві телеграм-канали.

За попередніми даними, частина громадян перекрила проїжджу частину. Також у Мережі пишуть про присутність представників ТЦК. Нібито вони намагалися затримати чоловіка, після чого частина перехожих стала на його захист.

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На кадрах відео можна спостерігати, що через подію рух транспорту на ділянці дороги ускладнений або частково заблокований.

У поліції Києва зазначили, що наразі з’ясовують усі обставини інциденту та перевіряють інформацію, яка шириться в соцмережах, передав кореспондент ТСН.ua.

Нагадаємо, вдень 14 червня стало відомо про стрілянину в Києві. Поліція вже затримала підозрюваного та розкрила нові деталі конфлікту, який завершився смертельними пострілами.

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