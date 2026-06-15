Після обстрілу Києво-Печерської Лаври над столицею почався дощ: Забужко побачила в цьому знак

Києва-Печерська Лавра / © фото з соцмереж

Реклама

Українська письменниця Оксана Забужко емоційно відреагувала на масовану російську атаку на Київ у ніч проти 15 червня, під час якої зазнала пошкоджень Києво-Печерська Лавра. Після удару над столицею розпочався дощ, що вона назвала символічним знаком.

У соцмережах Забужко опублікувала різкий допис після повідомлень про пожежу на території Києво-Печерської лаври. Зокрема, письменниця згадала історичний підпал святині радянською владою у 1941 році та провела паралель із нинішніми російськими атаками.

«Лавра горить! Згадали, виродки чекістські, як вони її нам в сорок першому палили! … Недовго вам, суки, зосталося…», — написала вона.

Реклама

Згодом Забужко додала, що одразу після цього над Києвом почався дощ.

«І тут-таки дощ пустився — от і кажіть, що Небо нас не чує», — зазначила письменниця.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки РФ у Києві були зафіксовані численні руйнування цивільної інфраструктури. Серед пошкоджених об’єктів — Успенський собор на території Києво-Печерської лаври, що входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Додамо, що раніше предстоятель Православної церкви України Епіфаній емоційно відреагував на російську атаку по Києву в ніч проти 15 червня, внаслідок якої постраждала територія Києво-Печерської Лаври.

Реклама

Новини партнерів