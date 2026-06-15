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- Київ
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Після обстрілу Києво-Печерської Лаври над столицею почався дощ: Забужко побачила в цьому знак
Українська письменниця Оксана Забужко емоційно відреагувала на масовану російську атаку на Київ у ніч проти 15 червня, під час якої зазнала пошкоджень Києво-Печерська Лавра. Після удару над столицею розпочався дощ, що вона назвала символічним знаком.
У соцмережах Забужко опублікувала різкий допис після повідомлень про пожежу на території Києво-Печерської лаври. Зокрема, письменниця згадала історичний підпал святині радянською владою у 1941 році та провела паралель із нинішніми російськими атаками.
«Лавра горить! Згадали, виродки чекістські, як вони її нам в сорок першому палили! … Недовго вам, суки, зосталося…», — написала вона.
Згодом Забужко додала, що одразу після цього над Києвом почався дощ.
«І тут-таки дощ пустився — от і кажіть, що Небо нас не чує», — зазначила письменниця.
Нагадаємо, внаслідок нічної атаки РФ у Києві були зафіксовані численні руйнування цивільної інфраструктури. Серед пошкоджених об’єктів — Успенський собор на території Києво-Печерської лаври, що входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО.
Додамо, що раніше предстоятель Православної церкви України Епіфаній емоційно відреагував на російську атаку по Києву в ніч проти 15 червня, внаслідок якої постраждала територія Києво-Печерської Лаври.