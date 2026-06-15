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Масована атака на Київ: пожежі, руйнування в дев’яти районах столиці, рятувальники всю ніч ліквідовують наслідки (фото)
У ніч проти 15 червня російська армія масовано атакувала Київ — у столиці зафіксували десятки пожеж, руйнування житлових будинків, пошкодження критичної інфраструктури та щонайменше кількох постраждалих.
У Києві триває ліквідація наслідків масштабної нічної атаки РФ.
За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, удари та падіння уламків спричинили пожежі й руйнування одразу у кількох районах столиці.
Масована атака на Київ: пожежі, руйнування в дев’яти районах столиці, рятувальники всю ніч ліквідовують наслідки (2 фото)
Найбільше постраждав Оболонський район. Там після влучань загорілися близько 30 автомобілів, виникли пожежі у складських приміщеннях, пошкоджено житлові будинки, вибито вікна та двері. В одному з багатоквартирних будинків сталося руйнування між третім і четвертим поверхами. Також зафіксовано влучання у дев’ятиповерхівку з повторним ударом. Двох потерпілих передали медикам.
У Подільському районі через атаку спалахнули пожежі у приватному та багатоквартирному житлових будинках.
У Печерському районі ворожі удари припали по житловій забудові. Крім того, в одному зі столичних храмів загорівся дах — площа пожежі сягнула 800 квадратних метрів.
У Солом’янському районі російський удар влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Вогонь охопив п’ятий і шостий поверхи. Рятувальники евакуювали 12 людей, серед них троє дітей.
У Голосіївському районі зафіксували пожежу складської будівлі та влучання в об’єкт критичної інфраструктури.
У Шевченківському районі пошкоджені нежитлова будівля, житлові будинки та торговельні об’єкти. У 25-поверховому будинку рятувальники врятували трьох мешканців, ще одну людину деблокували з ліфта — постраждалого передали медикам із опіками. Пожежу вдалося локалізувати.
Також попередньо відомо про пошкодження приватного будинку у Дніпровському районі, займання на території навчального закладу у Деснянському районі, падіння уламків із подальшим загорянням у Дарницькому районі та пошкодження житлових будинків у Святошинському районі.
Наразі на місцях ударів продовжують працювати рятувальники та екстрені служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється.
Додамо, що раніше предстоятель Православної церкви України Епіфаній емоційно відреагував на російську атаку по Києву в ніч проти 15 червня, внаслідок якої постраждала територія Києво-Печерської Лаври.