Масована атака на Київ: пожежі, руйнування в дев’яти районах столиці, рятувальники всю ніч ліквідовують наслідки (фото)

У Києві триває ліквідація наслідків масштабної нічної атаки РФ.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, удари та падіння уламків спричинили пожежі й руйнування одразу у кількох районах столиці.

Найбільше постраждав Оболонський район. Там після влучань загорілися близько 30 автомобілів, виникли пожежі у складських приміщеннях, пошкоджено житлові будинки, вибито вікна та двері. В одному з багатоквартирних будинків сталося руйнування між третім і четвертим поверхами. Також зафіксовано влучання у дев’ятиповерхівку з повторним ударом. Двох потерпілих передали медикам.

У Подільському районі через атаку спалахнули пожежі у приватному та багатоквартирному житлових будинках.

У Печерському районі ворожі удари припали по житловій забудові. Крім того, в одному зі столичних храмів загорівся дах — площа пожежі сягнула 800 квадратних метрів.

У Солом’янському районі російський удар влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Вогонь охопив п’ятий і шостий поверхи. Рятувальники евакуювали 12 людей, серед них троє дітей.

У Голосіївському районі зафіксували пожежу складської будівлі та влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

У Шевченківському районі пошкоджені нежитлова будівля, житлові будинки та торговельні об’єкти. У 25-поверховому будинку рятувальники врятували трьох мешканців, ще одну людину деблокували з ліфта — постраждалого передали медикам із опіками. Пожежу вдалося локалізувати.