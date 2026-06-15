Після атаки РФ у Києво-Печерській лаврі терміново евакуювали святині: виносили стародавні ікони

Києво-Печерська Лавра / © із соцмереж

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Після нічного російського обстрілу столиці у Києво-Печерській Лаврі розпочали термінову евакуацію церковних реліквій та цінностей.

Про це повідомив єпископ Авраамій. За його словами, з території святині виносили стародавні ікони, антимінси, а також інші богослужбові предмети, які могли опинитися під загрозою через наслідки атаки.

Завдяки оперативним діям братії Лаври, працівників комплексу, а також рятувальників і пожежників вдалося мінімізувати небезпеку для людей та зберегти частину особливо цінних святинь.

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Наразі на території триває ліквідація наслідків російського удару. Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень, завданих одній із найважливіших духовних та культурних пам’яток України, яка входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Додамо, що раніше предстоятель Православної церкви України Епіфаній емоційно відреагував на російську атаку по Києву в ніч проти 15 червня, внаслідок якої постраждала територія Києво-Печерської Лаври.

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