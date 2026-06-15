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- Київ
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У Києві вже понад 40 пошкоджених локацій і понад 20 постраждалих: наслідки масованої атаки РФ
У столиці після нічної масованої атаки Росії зафіксували понад 40 локацій із пошкодженнями різного ступеня, кількість постраждалих продовжує зростати.
Унаслідок чергової масованої російської атаки на Київ кількість постраждалих зросла до 23 людей.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
За його словами, станом на зараз у столиці вже зафіксовано понад 40 локацій, які зазнали пошкоджень різного ступеня внаслідок обстрілу.
Йдеться про руйнування житлових будинків, цивільної інфраструктури, пожежі, пошкодження автомобілів та об’єктів у різних районах міста.
Наразі екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків російської атаки, а інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань продовжує оновлюватися.
Додамо, що раніше предстоятель Православної церкви України Епіфаній емоційно відреагував на російську атаку по Києву в ніч проти 15 червня, внаслідок якої постраждала територія Києво-Печерської Лаври.