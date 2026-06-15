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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
532
Час на прочитання
1 хв

У Києві вже понад 40 пошкоджених локацій і понад 20 постраждалих: наслідки масованої атаки РФ

У столиці після нічної масованої атаки Росії зафіксували понад 40 локацій із пошкодженнями різного ступеня, кількість постраждалих продовжує зростати.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Унаслідок чергової масованої російської атаки на Київ кількість постраждалих зросла до 23 людей.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, станом на зараз у столиці вже зафіксовано понад 40 локацій, які зазнали пошкоджень різного ступеня внаслідок обстрілу.

Йдеться про руйнування житлових будинків, цивільної інфраструктури, пожежі, пошкодження автомобілів та об’єктів у різних районах міста.

Наразі екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків російської атаки, а інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань продовжує оновлюватися.

Додамо, що раніше предстоятель Православної церкви України Епіфаній емоційно відреагував на російську атаку по Києву в ніч проти 15 червня, внаслідок якої постраждала територія Києво-Печерської Лаври.

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Дата публікації
Кількість переглядів
532
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