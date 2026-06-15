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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
166
Час на прочитання
1 хв

Росія знищила унікальну костюмну колекцію кіностудії Довженка в Києві: спалахнула пожежа після атаки (фото)

Унаслідок російської атаки на Київ серйозних пошкоджень зазнала Національна кіностудія імені Олександра Довженка — одна з найстаріших кіностудій України, де було знищено найбільшу й найстарішу костюмну колекцію країни.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на кіностудію Довженка

Атака на кіностудію Довженка / © фото з соцмереж

Російські війська під час масованої атаки на столицю завдали удару по Національній кіностудії імені Олександра Довженка.

Про наслідки повідомила міністерка культури України Тетяна Бережна.

Внаслідок влучання на території кіностудії виникла пожежа. Найбільших руйнувань зазнав костюмний цех, де зберігалася унікальна колекція, що налічувала близько 100 тисяч історичних костюмів та майже три мільйони одиниць різноманітного одягу.

Росія знищила унікальну костюмну колекцію кіностудії Довженка в Києві: спалахнула пожежа після атаки (фото) (2 фото)

Атака на кіностудію Довженка_1 / © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

Атака на кіностудію Довженка_2 / © фото з соцмереж

© фото з соцмереж

Крім цього, пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії. На місці атаки працюють рятувальники та екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілу та забезпечують безпеку території.

За словами Бережної, Росія продовжує цілеспрямовано бити не лише по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях, а й по культурних інституціях, які зберігають українську ідентичність, історичну пам’ять і національну спадщину. Знищення таких осередків вона назвала черговою спробою ударити по самобутності українського народу.

Додамо, що раніше предстоятель Православної церкви України Епіфаній емоційно відреагував на російську атаку по Києву в ніч проти 15 червня, внаслідок якої постраждала територія Києво-Печерської Лаври.

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Дата публікації
Кількість переглядів
166
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