Атака на кіностудію Довженка / © фото з соцмереж

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Російські війська під час масованої атаки на столицю завдали удару по Національній кіностудії імені Олександра Довженка.

Про наслідки повідомила міністерка культури України Тетяна Бережна.

Внаслідок влучання на території кіностудії виникла пожежа. Найбільших руйнувань зазнав костюмний цех, де зберігалася унікальна колекція, що налічувала близько 100 тисяч історичних костюмів та майже три мільйони одиниць різноманітного одягу.

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Росія знищила унікальну костюмну колекцію кіностудії Довженка в Києві: спалахнула пожежа після атаки (фото) (2 фото) © фото з соцмереж © фото з соцмереж

Крім цього, пошкоджено інші корпуси та будівлі кіностудії. На місці атаки працюють рятувальники та екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілу та забезпечують безпеку території.

За словами Бережної, Росія продовжує цілеспрямовано бити не лише по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях, а й по культурних інституціях, які зберігають українську ідентичність, історичну пам’ять і національну спадщину. Знищення таких осередків вона назвала черговою спробою ударити по самобутності українського народу.

Додамо, що раніше предстоятель Православної церкви України Епіфаній емоційно відреагував на російську атаку по Києву в ніч проти 15 червня, внаслідок якої постраждала територія Києво-Печерської Лаври.

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