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- Киев
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Массированная атака РФ на Киев: десятки пожаров, повреждения почти во всех районах, без света остались 140 тысяч абонентов
В результате масштабной комбинированной атаки России на Киев в ночь на 15 июня в столице зафиксировали разрушения и пожары почти во всех районах города. Известно более 20 пострадавших, среди которых ребенок и беременная женщина, а аварийные службы работают примерно на 50 локациях.
Российские войска совершили одну из самых масштабных атак на столицу за последнее время. По информации мэра Киева Виталия Кличко , последствия ударов и падение обломков зафиксированы фактически по всему городу.
По предварительным данным медиков, ранения получили более 20 человек. Среди пострадавших – ребенок и беременная женщина. Три человека находятся в больницах в тяжелом состоянии.
Больше всего повреждений зафиксировано в нескольких районах столицы.
В Оболонском районе повреждены несколько жилых домов и складские помещения. После попадания обломков возникли пожары, также сгорели около 30 автомобилей.
В Подольском районе из-за падения обломков загорелся частный жилой дом, а также трехэтажное здание.
В Соломенском районе повреждена жилая застройка, кроме этого произошел пожар на территории одного из учебных заведений.
В Печерском районе зафиксированы повреждения жилых домов и нежилой застройки. Там загорелось общежитие. Отдельно серьезные последствия зафиксированы на территории Kyiv Pechersk Lavra – из-за атаки возник пожар на крыше Успенского собора.
В Днепровском районе обломки повредили жилые дома.
В Деснянском районе произошло возгорание на территории детского сада.
В Голосеевском районе возникли пожары на складских объектах, также повреждены жилой дом и инфраструктурный объект.
В Дарницком районе обломки рухнули на открытых территориях.
В Шевченковском районе получили повреждения жилые дома, предприятия и другие объекты инфраструктуры.
Кроме того, из-за вражеских обстрелов повреждены линии электропередач. В северной части столицы без электроэнергии осталось около 140 тысяч абонентов.
Все экстренные и аварийно-спасательные службы продолжают ликвидировать последствия атаки. Информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
Добавим, что ранее предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний эмоционально отреагировал на российскую атаку по Киеву в ночь на 15 июня, в результате которой пострадала территория Киево-Печерской Лавры .