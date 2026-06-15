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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1763
Время на прочтение
2 мин

Массированная атака РФ на Киев: десятки пожаров, повреждения почти во всех районах, без света остались 140 тысяч абонентов

В результате масштабной комбинированной атаки России на Киев в ночь на 15 июня в столице зафиксировали разрушения и пожары почти во всех районах города. Известно более 20 пострадавших, среди которых ребенок и беременная женщина, а аварийные службы работают примерно на 50 локациях.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Массированная атака

Массированная атака / © ТСН.ua

Российские войска совершили одну из самых масштабных атак на столицу за последнее время. По информации мэра Киева Виталия Кличко , последствия ударов и падение обломков зафиксированы фактически по всему городу.

По предварительным данным медиков, ранения получили более 20 человек. Среди пострадавших – ребенок и беременная женщина. Три человека находятся в больницах в тяжелом состоянии.

  • Больше всего повреждений зафиксировано в нескольких районах столицы.

  • В Оболонском районе повреждены несколько жилых домов и складские помещения. После попадания обломков возникли пожары, также сгорели около 30 автомобилей.

  • В Подольском районе из-за падения обломков загорелся частный жилой дом, а также трехэтажное здание.

  • В Соломенском районе повреждена жилая застройка, кроме этого произошел пожар на территории одного из учебных заведений.

  • В Печерском районе зафиксированы повреждения жилых домов и нежилой застройки. Там загорелось общежитие. Отдельно серьезные последствия зафиксированы на территории Kyiv Pechersk Lavra – из-за атаки возник пожар на крыше Успенского собора.

  • В Днепровском районе обломки повредили жилые дома.

  • В Деснянском районе произошло возгорание на территории детского сада.

  • В Голосеевском районе возникли пожары на складских объектах, также повреждены жилой дом и инфраструктурный объект.

  • В Дарницком районе обломки рухнули на открытых территориях.

  • В Шевченковском районе получили повреждения жилые дома, предприятия и другие объекты инфраструктуры.

Кроме того, из-за вражеских обстрелов повреждены линии электропередач. В северной части столицы без электроэнергии осталось около 140 тысяч абонентов.

Все экстренные и аварийно-спасательные службы продолжают ликвидировать последствия атаки. Информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Добавим, что ранее предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний эмоционально отреагировал на российскую атаку по Киеву в ночь на 15 июня, в результате которой пострадала территория Киево-Печерской Лавры .

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Дата публикации
Количество просмотров
1763
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