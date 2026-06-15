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- Киев
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В Киеве один из ЖКК в четвертый раз пострадал от атаки: что известно
Это уже по меньшей мере четвертый случай, когда из-за российских обстрелов дома этого ЖК испытывают повреждения, впервые обломки вражеского беспилотника упали на крышу одного из домов в мае 2023 года.
ЖК «Комфорт Таун» в Днепровском районе Киева в очередной раз пострадал от российских обстрелов в ночь на понедельник, горит Академия современного образования А+, которая находится на территории комплекса.
Об этом пишет агентство «Интерфакс-Украина».
Жилой комплекс в очередной раз пострадал от вероятного падения обломков вражеских воздушных целей.
По состоянию на 7:00 понедельника почти ликвидирован пожар на части здания Академии.
Кроме того, повреждения получила девятиэтажка напротив, там выбиты окна и поврежден фасад.
Среди прочего сгорело несколько автомобилей.
Как рассказали в полиции, на этой локации обошлось без жертв и пострадавших.
Это уже по меньшей мере четвертый случай, когда из-за российских обстрелов дома данного ЖК испытывают повреждения. Впервые обломки вражеского беспилотника рухнули на крышу одного из домов в мае 2023 года.
Также произошло попадание обломков БпЛА в один из домов жилого комплекса в ночь на 29 ноября 2025 года. Тогда же незначительные повреждения получила также Академия современного образования А+ на территории ЖК.
Кроме того, в ночь на 9 января 2026 года попадание пришлось на крышу пятиэтажной части дома и соседний фасад 13-ти этажного, пострадало несколько этажей. Кроме того, были повреждены фасад и выбиты стекла в соседних домах.
Напомним, в результате ночной массированной атаки России на Киев количество жертв возросло до четырех человек, еще 30 человек пострадали, среди них двое детей.