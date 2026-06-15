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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Київ
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Нічна атака на Київщину: троє людей постраждали, серед них — дитина

Наслідки ворожої атаки зафіксовані у п’яти районах області.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Наслідки атаки на Київщину 15 червня

Наслідки атаки на Київщину 15 червня / © ДСНС

Цієї ночі масованої ворожої атаки зазнала Київська область — наслідки зафіксовані у п’яти районах, постраждали троє людей, серед них — дитина.

Про це очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив у Telegram.

«У Бориспільському районі чоловік отримав різані рани стопи, у жінки — струс головного мозку. У хлопця 2011 року народження медики діагностували гостру реакцію на стрес», — написав він, зазначивши, що всім постраждалим необхідну допомогу надали на місці.

Загалом, за словами посадовця, наслідки ворожої атаки зафіксовані у п’яти районах області.

У Броварському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, три легкові автомобілі та складські приміщення.

У Вишгородському районі пошкодження зафіксовані на території приватного домоволодіння.

У Фастівському районі сталася пожежа у приватному будинку, пошкоджено автомобіль.

У Бучанському районі пошкоджено складські приміщення.

У Бориспільському районі також пошкоджено приватний житловий будинок.

«На місцях подій працюють усі необхідні оперативні служби. Триває фіксація наслідків атаки та ліквідація пошкоджень. Усім мешканцям, чиє житло постраждало внаслідок ворожого обстрілу, буде надано необхідну допомогу», — наголосив Калашник.

Нагадаємо, у ніч проти понеділка, 15 червня, війська РФ завдали по Києву масованого удару із застосуванням безпілотників та ракет. Загинули четверо людей, постраждали — 30, серед них — двоє дітей.

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Дата публікації
Кількість переглядів
8
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