Последствия атаки на Киевщину 15 июня

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Этой ночью массированной вражеской атаки потерпела Киевская область — последствия зафиксированы в пяти районах, пострадали три человека, среди них — ребенок.

Об этом глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил в Telegram.

«В Бориспольском районе мужчина получил резаные раны стопы, у женщины сотрясение головного мозга. У юноши 2011 года рождения медики диагностировали острую реакцию на стресс», — написал он, отметив, что всем пострадавшим необходимую помощь оказали на месте.

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По словам чиновника, последствия вражеской атаки зафиксированы в пяти районах области.

В Броварском районе поврежден многоэтажный жилой дом, три легковых автомобиля и складские помещения.

В Вышгородском районе повреждения зафиксированы на территории частного домовладения.

В Фастовском районе произошел пожар в частном доме, поврежден автомобиль.

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В Бучанском районе повреждены складские помещения.

В Бориспольском районе также поврежден частный жилой дом.

«На местах происшествия работают все необходимые оперативные службы. Продолжается фиксация последствий атаки и устранение повреждений. Всем жителям, чье жилье пострадало в результате вражеских обстрелов, будет оказана необходимая помощь», — подчеркнул Калашник.

Напомним, в ночь на понедельник, 15 июня, войска РФ нанесли по Киеву массированный удар с применением беспилотников и ракет. Погибли четыре человека, пострадали — 30, среди них — двое детей.

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