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Ночная атака на Киевщину: три человека пострадали, среди них — ребенок
Последствия вражеской атаки отмечены в пяти районах области.
Этой ночью массированной вражеской атаки потерпела Киевская область — последствия зафиксированы в пяти районах, пострадали три человека, среди них — ребенок.
Об этом глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил в Telegram.
«В Бориспольском районе мужчина получил резаные раны стопы, у женщины сотрясение головного мозга. У юноши 2011 года рождения медики диагностировали острую реакцию на стресс», — написал он, отметив, что всем пострадавшим необходимую помощь оказали на месте.
По словам чиновника, последствия вражеской атаки зафиксированы в пяти районах области.
В Броварском районе поврежден многоэтажный жилой дом, три легковых автомобиля и складские помещения.
В Вышгородском районе повреждения зафиксированы на территории частного домовладения.
В Фастовском районе произошел пожар в частном доме, поврежден автомобиль.
В Бучанском районе повреждены складские помещения.
В Бориспольском районе также поврежден частный жилой дом.
«На местах происшествия работают все необходимые оперативные службы. Продолжается фиксация последствий атаки и устранение повреждений. Всем жителям, чье жилье пострадало в результате вражеских обстрелов, будет оказана необходимая помощь», — подчеркнул Калашник.
Напомним, в ночь на понедельник, 15 июня, войска РФ нанесли по Киеву массированный удар с применением беспилотников и ракет. Погибли четыре человека, пострадали — 30, среди них — двое детей.