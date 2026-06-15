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- Киев
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Ночная атака на Киев: количество пострадавших стремительно увеличилось, среди них двое детей
Количество пострадавших возросло до 30 человек, среди них двое детей 5 и 6 лет.
В Киеве количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 30 человек.
Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко в Telegram.
Среди раненых — двое детей 5 и 6 лет.
Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим.
Напомним, российские войска в ночь на 15 июня совершили одну из самых масштабных атак на столицу за последнее время. По информации мэра Киева Виталия Кличко, последствия ударов и падения обломков зафиксированы фактически по всему городу.
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