Ночная атака на Киев: количество пострадавших стремительно увеличилось, среди них двое детей

Последствия атаки на Киев в ночь на 15 июня

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В Киеве количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 30 человек.

Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко в Telegram.

Среди раненых — двое детей 5 и 6 лет.

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Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим.

Напомним, российские войска в ночь на 15 июня совершили одну из самых масштабных атак на столицу за последнее время. По информации мэра Киева Виталия Кличко, последствия ударов и падения обломков зафиксированы фактически по всему городу.

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