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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
446
Время на прочтение
1 мин

Ночная атака на Киев: количество пострадавших стремительно увеличилось, среди них двое детей

Количество пострадавших возросло до 30 человек, среди них двое детей 5 и 6 лет.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Последствия атаки на Киев в ночь на 15 июня

Последствия атаки на Киев в ночь на 15 июня

В Киеве количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 30 человек.

Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко в Telegram.

Среди раненых — двое детей 5 и 6 лет.

Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим.

Напомним, российские войска в ночь на 15 июня совершили одну из самых масштабных атак на столицу за последнее время. По информации мэра Киева Виталия Кличко, последствия ударов и падения обломков зафиксированы фактически по всему городу.

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Дата публикации
Количество просмотров
446
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