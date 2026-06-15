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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
845
Час на прочитання
1 хв

Під час масованої атаки Росія пошкодила лікарню у Києві: чи приймає медзаклад пацієнтів

Попри наслідки обстрілу, лікарня продовжує приймати пацієнтів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Лікарня

Лікарня / © pexels.com

Під час масованого обстрілу 15 червня постраждала лікарня №3 на Лісовому масиві в Києві.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Внаслідок атаки вибиті вікна, двері та пошкоджене обладнання у кабінетах.

«Я працювала тут 52 роки. Шкода це відділення», — прокоментувала працівниця медичного закладу.

Та попри наслідки обстрілу, лікарня продовжує приймати пацієнтів.

«Страшно було? А мені вже не страшно, я вже стара. Ось тут комп’ютери побиті, обладнання. Пацієнти приходять, ми не можемо закрити. Треба невідкладну допомогу надати», — додала жінка.

Удар РФ по Києву — останні новини

Вночі 15 червня Росія завдала удару по Києву, випустивши 60 ракет. Била по цивільних, інфраструктурних та культурних об’єктах України. Зокрема, під обстрілами опинилися Києво-Печерська лавра, відділення «Нової пошти», кіностудія Довженка, музеї та інші історичні об’єкти.

За останніми даними, внаслідок масованого удару по Києву кількість загиблих зросла до п’яти. У лікарні померла одна із тяжкопоранених.

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Дата публікації
Кількість переглядів
845
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