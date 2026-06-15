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Під час масованої атаки Росія пошкодила лікарню у Києві: чи приймає медзаклад пацієнтів
Попри наслідки обстрілу, лікарня продовжує приймати пацієнтів.
Під час масованого обстрілу 15 червня постраждала лікарня №3 на Лісовому масиві в Києві.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Внаслідок атаки вибиті вікна, двері та пошкоджене обладнання у кабінетах.
«Я працювала тут 52 роки. Шкода це відділення», — прокоментувала працівниця медичного закладу.
Та попри наслідки обстрілу, лікарня продовжує приймати пацієнтів.
«Страшно було? А мені вже не страшно, я вже стара. Ось тут комп’ютери побиті, обладнання. Пацієнти приходять, ми не можемо закрити. Треба невідкладну допомогу надати», — додала жінка.
Удар РФ по Києву — останні новини
Вночі 15 червня Росія завдала удару по Києву, випустивши 60 ракет. Била по цивільних, інфраструктурних та культурних об’єктах України. Зокрема, під обстрілами опинилися Києво-Печерська лавра, відділення «Нової пошти», кіностудія Довженка, музеї та інші історичні об’єкти.
За останніми даними, внаслідок масованого удару по Києву кількість загиблих зросла до п’яти. У лікарні померла одна із тяжкопоранених.