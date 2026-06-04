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Лікарі не могли встановити особу: у Києві рятують жінку з надважкими травмами обличчя після атаки РФ
Наразі пацієнтка підключена до апарату штучної вентиляції легень, а її операція тривала понад сім годин.
У Свято-Михайлівській лікарні в Києві перебуває 50-річна жінка з надважкими травмами обличчя внаслідок атаки 2 червня. Медики навіть не могли встановити її особу.
Про це повідомляє Київ24.
До пошуку рідних травмованої жінки лікарі залучали правоохоронців.
Наразі пацієнтка підключена до апарату штучної вентиляції легень, а її операція тривала понад сім годин.
Рідні вже знають про важки стан постраждалої.
Загалом у лікарні прийняли 11 пацієнтів — чотирьох жінок і сімох чоловіків із травмами різного ступеня тяжкості. Шестеро людей досі перебувають у медзакладі. Троє з них — у реанімації, інші — у хірургічному відділенні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про кривавий удар по Києву. Внаслідок масованого обстрілу столиці 2 червня зафіксовано влучання у восьми районах, де палали житлові будинки, пошкоджено приватну клініку, а вулиці міста затягнуло густим димом і частково було перекрито рух транспорту. Кількість загиблих зросла до семи, а постраждалих — до 90 людей.