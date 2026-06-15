Росіяни пошкодили Успенський собор у Києві: чи вдалося врятувати унікальні святині

Лавра / © Associated Press

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Після російської атаки на Київ ушкодження отримав Успенський собор Києво-Печерської лаври. Одночасно цінні церковні реліквії та виставкові експонати евакуювали із храму. Люди не постраждали.

Про це у розмові з кореспондентом ТСН Наталією Нагорною розповів намісник Києво-Печерської лаври єпископ Авраамій.

«Відчуття, ви знаєте, для християнина насамперед відчуття є те, що боляче спостерігати те, що зробили росіяни. Відчуття є те, що їм вдається завдавати болю нам, українцям. Але відчуття є інші, те, що насправді всі залишилися здоровими, неушкодженими, це найголовніше. А ми все це відбудуємо разом, бо ми, як українці, сильний народ, сильна нація. І Успенський Собор ще буде кращим, ніж був», — каже намісник.

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Які фіксують руйнування

За його словами, найбільше постраждали покрівля та куполи Успенського собору. Після потужного вибуху духовенство оперативно прибули на місце разом із рятувальниками та представниками влади.

Єпископ зазначив: насамперед важливо те, що внаслідок удару ніхто не постраждав. Також вдалося винести з храму церковне начиння, реліквії та експозицію, присвячену Христовому Воскресінню, до якої входили рідкісні та унікальні священні предмети.

У Лаврі переконані, що пошкоджену святиню вдасться відновити. За словами намісника, богослужіння у соборі планують відновити найближчим часом після проведення необхідних робіт.

«Для нас це результат того, з ким ми маємо справу. Для нас це ворог, який нічого не боїться, атакує все те, що перешкоджає на його шляху. А віра в Бога — це не для росіян», — наголосив він.

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Нагадаємо, у понеділок, 15 червня, армія РФ вдарила по Києво-Печерській лаврі. Пошкоджено не менше 5 об’єктів національного значення та декілька об’єктів місцевого значення. Найбільше постраждав Успенський собор. Там попадання сталося прямо в Степанівський боковий вівтар. Вналсдіок обстрілу сталося сильне загоряння.

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