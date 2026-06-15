Росія цинічно прокоментувала удар по Лаврі: що заявив ворог

Удар РФ по Києво-Печерській лаврі / © ДСНС

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Під час нічної атаки на Київ російські окупанти били по житлових будинках та об’єктах релігійного та культурного значення. Зокрема, ворог вдарив по Києво-Печерській лаврі — одному з найбільших християнських центрів України та святині, заснованій 1051 року.

Російські окупанти вже зробили цинічну заяву про удар по Києво-Печерській лаврі.

Росіяни назвали удар по Лаврі «відповіддю на теракти» Києва

Міністерство оборони Російської Федерації прокоментувало нічну атаку на столицю України, внаслідок якої, зокрема, зафіксовано пряме влучання в Успенський собор Києво-Печерської лаври.

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У російському воєнному відомстві заявили, що цей обстріл нібито став «відповіддю на терористичні акти» з боку України.

Про які саме «теракти» йдеться, у російському міністерстві не уточнили. Водночас аналітики пов’язують такі заяви з нещодавніми успішними ударами України по російських військових, логістичних та промислових об’єктах, зокрема по паливній інфраструктурі РФ та об’єктах у Москві.

Згідно з офіційним повідомленням російської сторони, удару нібито було завдано «високоточною зброєю» великої дальності по «об’єктах оборонно-промислового комплексу» в Києві, Харкові та Дніпрі, а також по «військових аеродромах і територіальних центрах комплектування».

«Цілі удару досягнуто, всі призначені об’єкти вражені», — цинічно заявили у Міноборони РФ.

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Удар по Києво-Печерській лаврі: останні новини

Нагадаємо, внаслідок нічного російського обстрілу Києва суттєвих руйнувань зазнала Києво-Печерська лавра — об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під посиленим захистом Гаазької конвенції.

За даними гендиректора заповідника Максима Остапенка та ДСНС, пошкоджено щонайменше 5 об’єктів національного значення і декілька — місцевого. Зокрема, через пряме влучання ворожого БпЛА палали верхня частина та дах Успенського собору на площі близько 800 кв. м, де постраждали іконостас, розписи та фрески.

Також було пошкоджено вежу Кушника, а в будівлі Мистецького арсеналу спалахнула пожежа площею 1000 кв. м.

Працівники комплексу та рятувальники провели термінову евакуацію церковних реліквій. Як повідомив єпископ Авраамій та керівництво заповідника, зі святині вдалося оперативно винести стародавні ікони, антимінси, раку Святого Стефана та унікальні експонати XVI–XIX століть із виставки «Христос Воскрес», які зберігалися в ризниці Успенського собору.

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Станом на ранок 15 червня на території святині триває ліквідація наслідків ударів та фіксація руйнувань.

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