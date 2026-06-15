Кількість загиблих у Києві зросла: одна з постраждалих померла у лікарні

Швидка, лікарня / © УНІАН

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Кількість загиблих внаслідок масованого удару по Києву зросла до п’яти.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

«Одна з постраждалих, яка перебувала в тяжкому стані, померла в лікарні. 5 жертв у столиці внаслідок масованої атаки ворога», — написав Кличко.

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Зазначимо, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки сягнула 30 людей. Серед поранених — двоє дітей віком 5 та 6 років.

Медики продовжують надавати допомогу постраждалим.

Нагадаємо, Росія у ніч проти 15 червня здійснила одну з наймасштабніших атак на столицю за останній час. Наслідки ударів та падіння уламків зафіксовані фактично по всьому місту.

Серед цілей країни-агресорки — Києво-Печерська лавра. Після атаки горів дах. Внаслідок удару пошкоджено мінімум 5 об’єктів національного значення і декілька об’єктів місцевого значення. Пошкоджено також Мистецький арсенал і кіностюдію ім. О Довженка.

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