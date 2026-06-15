- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 436
- Час на прочитання
- 2 хв
Переслідування, напад на поліцію та мобілізація: деталі сутички натовпу з правоохоронцями в Києві
У столиці водій-порушник ігнорував вимоги патрульних, рухався тротуаром, а згодом його «група підтримки» напала на поліцейських.
У Деснянському районі Києва спроба зупинити водія Nissan переросла у напад на правоохоронців. Зрештою, поліцейські зупинили сутичку, затримали водія і передали його до ТЦК та СП.
Про це повідомили в Патрульній поліції Києва.
Під час патрулювання інспектори виявили автомобіль Nissan, водій якого порушив правила дорожнього руху. Крім того, номерні знаки машини були заклеєні, через що було неможливо її ідентифікувати.
На законну вимогу поліцейських зупинитися керманич не відреагував. Натомість він спробував утекти: виїхав на тротуар і продовжив рух ним, створюючи небезпеку для пішоходів та інших учасників дорожнього руху.
Патрульні викликали підкріплення й заблокували автомобіль. Чоловіка затримали із застосуванням кайданків.
В якийсь момент на місце інциденту підійшла група осіб, які намагалися перешкодити законним діям правоохоронців. Зокрема, вони застосували проти інспекторів сльозогінний газ та пошкодили службове авто.
Аби відбити груповий напад, патрульні були змушені застосувати фізичну силу та спецзасоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Щодо водія інспектори винесли про порушення вимог щодо використання номерних знаків, склали протокол за статтею про невиконання законної вимоги поліцейського про зупинку, а також оформили протокол затримання.
Слідчі поліції внесли відомості до ЄРДР за кримінальною статтею про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу.
Крім цього, під час перевірки даних затриманого з’ясувалося, що він є порушником мобілізаційного законодавства. Фігуранта доправили до районного ТЦК та СП.
Наразі досудове розслідування триває.
Нагадаємо, ввечері 14 червня стало відомо, що на столичній Троєщині сталася сутичка між групою людей та поліцією, через що було частково заблоковано рух транспорту. Повідомлялося, що конфлікт виник начебто після спроби представників ТЦК затримати чоловіка, на захист якого стали перехожі.