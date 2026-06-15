Переслідування, напад на поліцію та мобілізація: деталі сутички натовпу з правоохоронцями в Києві

Водій Nissan, якого зупинила поліція в Києві / © Facebook / Патрульна поліція Києва

Реклама

У Деснянському районі Києва спроба зупинити водія Nissan переросла у напад на правоохоронців. Зрештою, поліцейські зупинили сутичку, затримали водія і передали його до ТЦК та СП.

Про це повідомили в Патрульній поліції Києва.

Під час патрулювання інспектори виявили автомобіль Nissan, водій якого порушив правила дорожнього руху. Крім того, номерні знаки машини були заклеєні, через що було неможливо її ідентифікувати.

Реклама

На законну вимогу поліцейських зупинитися керманич не відреагував. Натомість він спробував утекти: виїхав на тротуар і продовжив рух ним, створюючи небезпеку для пішоходів та інших учасників дорожнього руху.

Патрульні викликали підкріплення й заблокували автомобіль. Чоловіка затримали із застосуванням кайданків.

Автомобіль водія-порушника / © Facebook / Патрульна поліція Києва

В якийсь момент на місце інциденту підійшла група осіб, які намагалися перешкодити законним діям правоохоронців. Зокрема, вони застосували проти інспекторів сльозогінний газ та пошкодили службове авто.

Аби відбити груповий напад, патрульні були змушені застосувати фізичну силу та спецзасоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Реклама

Щодо водія інспектори винесли про порушення вимог щодо використання номерних знаків, склали протокол за статтею про невиконання законної вимоги поліцейського про зупинку, а також оформили протокол затримання.

Слідчі поліції внесли відомості до ЄРДР за кримінальною статтею про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Крім цього, під час перевірки даних затриманого з’ясувалося, що він є порушником мобілізаційного законодавства. Фігуранта доправили до районного ТЦК та СП.

Наразі досудове розслідування триває.

Реклама

Нагадаємо, ввечері 14 червня стало відомо, що на столичній Троєщині сталася сутичка між групою людей та поліцією, через що було частково заблоковано рух транспорту. Повідомлялося, що конфлікт виник начебто після спроби представників ТЦК затримати чоловіка, на захист якого стали перехожі.

Новини партнерів