Россия цинично прокомментировала удар по Лавре: что заявил враг

Удар РФ по Киево-Печерской лавре

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Во время ночной атаки на Киев российские оккупанты били по жилым домам и объектам религиозного и культурного значения. В частности, враг ударил по Киево-Печерской лавре — одному из крупнейших христианских центров Украины и святыни, основанной в 1051 году.

Российские оккупанты уже объяснили, зачем ударили по Киево-Печерской лавре. РФ сделала циничное заявление.

Россияне назвали удар по Лавре «ответом на теракты» Киева

Министерство обороны Российской Федерации прокомментировало ночную атаку на столицу Украины, в результате которой, в частности, зафиксировано прямое попадание в Успенский собор Киево-Печерской лавры.

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В российском военном ведомстве заявили, что этот обстрел стал «ответом на террористические акты» со стороны Украины.

О каких именно «терактах» идет речь, в российском министерстве не уточнили. В то же время, аналитики связывают такие заявления с недавними успешными ударами Украины по российским военным, логистическим и промышленным объектам, в частности по топливной инфраструктуре РФ и объектам в Москве.

Согласно официальному сообщению российской стороны, удар якобы был нанесен «высокоточным оружием» большой дальности по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепре, а также по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — цинично заявили в Минобороны РФ.

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Удар по Киево-Печерской лавре: последние новости

Напомним, в результате ночных российских обстрелов Киева существенные разрушения потерпела Киево-Печерская лавра — объект всемирного наследия ЮНЕСКО, находящийся под усиленной защитой Гаагской конвенции.

По данным гендиректора заповедника Максима Остапенко и ГСЧС, повреждено по меньшей мере 5 объектов национального значения и несколько — местного. В частности, из-за прямого попадания вражеского БпЛА пылала верхняя часть и крыша Успенского собора на площади около 800 кв. м, где пострадали иконостас, росписи и фрески.

Также была повреждена башня Кушника, а в здании Художественного арсенала вспыхнул пожар площадью 1000 кв. м.

Сотрудники комплекса и спасатели провели срочную эвакуацию церковных реликвий. Как сообщил епископ Авраамий и руководство заповедника, из святыни удалось оперативно вынести древние иконы, антиминсы, раку Святого Стефана и уникальные экспонаты XVI–XIX веков с выставки «Христос Воскрес», хранившиеся в ризнице Успенского собора.

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По состоянию на утро 15 июня на территории святыни идет ликвидация последствий ударов и фиксация разрушений.

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