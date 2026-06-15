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- Киев
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Преследование, нападение на полицию и мобилизация: подробности стычки толпы с правоохранителями в Киеве
В столице водитель-нарушитель игнорировал требования патрульных, ехал по тротуару, а впоследствии его «группа поддержки» напала на полицейских.
В Деснянском районе Киева попытка остановить водителя Nissan переросла в нападение на правоохранителей. В итоге полицейские пресекли стычку, задержали водителя и доставили его в ТЦК и СП.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.
Во время патрулирования инспекторы обнаружили автомобиль Nissan, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Кроме того, номерные знаки машины были заклеены, из-за чего ее было невозможно идентифицировать.
На законное требование полицейских остановиться водитель не отреагировал. Вместо этого он попытался скрыться: выехал на тротуар и продолжил движение по нему, создавая опасность для пешеходов и других участников дорожного движения.
Патрульные вызвали подкрепление и заблокировали автомобиль. Мужчину задержали с применением наручников.
В какой-то момент к месту происшествия подошла группа людей, которые пытались помешать законным действиям правоохранителей. В частности, они применили против инспекторов слезоточивый газ и повредили служебный автомобиль.
Чтобы отразить групповую атаку, патрульные были вынуждены применить физическую силу и спецсредства, содержащие вещества слезоточивого и раздражающего действия. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.
В отношении водителя инспекторы вынесли решение о нарушении требований по использованию номерных знаков, составили протокол по статье о невыполнении законного требования полицейского об остановке, а также оформили протокол задержания.
Следователи полиции внесли сведения в ЕРДР об угрозе или насилии в отношении сотрудника правоохранительного органа.
Кроме того, при проверке данных задержанного выяснилось, что он нарушил мобилизационное законодательство. Фигуранта доставили в районный ТЦК и СП.
В настоящее время досудебное расследование продолжается.
Напомним, вечером 14 июня стало известно, что в столичной Троещине произошла стычка между группой людей и полицией, в результате чего было частично заблокировано движение транспорта. Сообщалось, что конфликт возник якобы после попытки представителей ТЦК задержать мужчину, в защиту которого встали прохожие.