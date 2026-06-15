Преследование, нападение на полицию и мобилизация: подробности стычки толпы с правоохранителями в Киеве

Водитель Nissan, которого остановила полиция в Киеве / © Facebook / Патрульна поліція Києва

Реклама

В Деснянском районе Киева попытка остановить водителя Nissan переросла в нападение на правоохранителей. В итоге полицейские пресекли стычку, задержали водителя и доставили его в ТЦК и СП.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

Во время патрулирования инспекторы обнаружили автомобиль Nissan, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Кроме того, номерные знаки машины были заклеены, из-за чего ее было невозможно идентифицировать.

Реклама

На законное требование полицейских остановиться водитель не отреагировал. Вместо этого он попытался скрыться: выехал на тротуар и продолжил движение по нему, создавая опасность для пешеходов и других участников дорожного движения.

Патрульные вызвали подкрепление и заблокировали автомобиль. Мужчину задержали с применением наручников.

Автомобиль нарушителя / © Facebook / Патрульна поліція Києва

В какой-то момент к месту происшествия подошла группа людей, которые пытались помешать законным действиям правоохранителей. В частности, они применили против инспекторов слезоточивый газ и повредили служебный автомобиль.

Чтобы отразить групповую атаку, патрульные были вынуждены применить физическую силу и спецсредства, содержащие вещества слезоточивого и раздражающего действия. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Реклама

В отношении водителя инспекторы вынесли решение о нарушении требований по использованию номерных знаков, составили протокол по статье о невыполнении законного требования полицейского об остановке, а также оформили протокол задержания.

Следователи полиции внесли сведения в ЕРДР об угрозе или насилии в отношении сотрудника правоохранительного органа.

Кроме того, при проверке данных задержанного выяснилось, что он нарушил мобилизационное законодательство. Фигуранта доставили в районный ТЦК и СП.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Реклама

Напомним, вечером 14 июня стало известно, что в столичной Троещине произошла стычка между группой людей и полицией, в результате чего было частично заблокировано движение транспорта. Сообщалось, что конфликт возник якобы после попытки представителей ТЦК задержать мужчину, в защиту которого встали прохожие.

Новости партнеров