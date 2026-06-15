Россияне повредили Успенский собор в Киеве: удалось ли спасти уникальные святыни

Лавра / © Associated Press

Реклама

После российской атаки на Киев получил повреждение Успенский собор Киево-Печерской лавры. Одновременно ценные церковные реликвии и выставочные экспонаты были эвакуированы из храма. Люди не пострадали.

Об этом в разговоре с корреспондентом ТСН Наталией Нагорной рассказал заместитель Киево-Печерской лавры епископ Авраамий.

«Ощущение, вы знаете, для христианина, прежде всего, ощущение есть то, что больно наблюдать то, что сделали русские. Ощущение есть то, что им удается причинять боль нам, украинцам. Но ощущения есть другие, то, что на самом деле все остались здоровыми, невредимыми, это самое главное. А мы все это отстроим вместе, потому что мы как украинцы сильный народ, сильная нация. И Успенский Собор еще будет лучше, чем был», — говорит наместник.

Реклама

Какие фиксируют разрушения

По его словам, больше всего пострадали кровля и купола Успенского собора. После мощного взрыва духовенство оперативно прибыли на место вместе со спасателями и представителями властей.

Епископ отметил: прежде всего важно то, что в результате удара никто не пострадал. Также удалось вынести из храма церковную утварь, реликвии и экспозицию, посвященную Христову Воскресению, в которую входили редкие и уникальные священные предметы.

В Лавре убеждены, что поврежденную святыню удастся восстановить. По словам наместника, богослужение в соборе планируется возобновить в ближайшее время после проведения необходимых работ.

«Для нас это результат того, с кем мы имеем дело. Для нас это ничего не боящийся враг атакует все то, что препятствует на его пути. А вера в Бога — это не для россиян», — подчеркнул он.

Реклама

Напомним, в понедельник, 15 июня, армия РФ ударила по Киево-Печерской лавре. Повреждены не менее 5 объектов национального и несколько объектов местного значения. Больше всего пострадал Успенский собор. Там попадание произошло прямо в Степановский придел. Вналсдиок обстрела произошло сильное возгорание.

Новости партнеров