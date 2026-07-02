Часть Киева осталась без света из-за атаки РФ: где "прилетело" и что говорят энергетики

Энергетика / © Associated Press

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В Киеве в результате ночной массированной атаки РФ получили повреждения энергетические объекты ДТЭК. Из-за обстрела часть жителей столицы осталась без электроснабжения.

Об этом сообщает ДТЭК .

Энергетики уже выехали на места попадания сразу после того, как это стало безопасно.

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«Делаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет всем жителям столицы», — говорится в сообщении.

В компании поблагодарили Сил ПВО и спасателей ГСЧС за работу во время ликвидации последствий атаки.

Напомним, в Киеве из-за массированной атаки РФ погибли 17 человек . На месте российского удара продолжаются аварийно-спасательные работы. Под завалами еще могут находиться люди. Информация будет обновляться.

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