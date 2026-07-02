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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Часть Киева осталась без света из-за атаки РФ: где "прилетело" и что говорят энергетики

Из-за атаки РФ в Киеве фиксируют отключение света.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Энергетика

Энергетика / © Associated Press

В Киеве в результате ночной массированной атаки РФ получили повреждения энергетические объекты ДТЭК. Из-за обстрела часть жителей столицы осталась без электроснабжения.

Об этом сообщает ДТЭК .

Энергетики уже выехали на места попадания сразу после того, как это стало безопасно.

«Делаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет всем жителям столицы», — говорится в сообщении.

В компании поблагодарили Сил ПВО и спасателей ГСЧС за работу во время ликвидации последствий атаки.

Напомним, в Киеве из-за массированной атаки РФ погибли 17 человек . На месте российского удара продолжаются аварийно-спасательные работы. Под завалами еще могут находиться люди. Информация будет обновляться.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
124
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