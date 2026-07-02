- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 124
- Время на прочтение
- 1 мин
Часть Киева осталась без света из-за атаки РФ: где "прилетело" и что говорят энергетики
Из-за атаки РФ в Киеве фиксируют отключение света.
В Киеве в результате ночной массированной атаки РФ получили повреждения энергетические объекты ДТЭК. Из-за обстрела часть жителей столицы осталась без электроснабжения.
Об этом сообщает ДТЭК .
Энергетики уже выехали на места попадания сразу после того, как это стало безопасно.
«Делаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет всем жителям столицы», — говорится в сообщении.
В компании поблагодарили Сил ПВО и спасателей ГСЧС за работу во время ликвидации последствий атаки.
Напомним, в Киеве из-за массированной атаки РФ погибли 17 человек . На месте российского удара продолжаются аварийно-спасательные работы. Под завалами еще могут находиться люди. Информация будет обновляться.