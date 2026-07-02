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- Киев
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В Киеве мужчина закрыл собаку на балконе в жару: животное погибло
В Голосеевском районе столицы правоохранители расследуют вопиющий случай жестокого обращения с животными.
В Киеве правоохранители расследуют гибель домашнего питомца. Владелец квартиры закрыл собаку на балконе во время сильной жары, в результате чего животное умерло.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Сообщение о смерти животного на территории одного из жилых комплексов района поступило в полицию сегодня вечером, 2 июля.
Прибыв на место происшествия, правоохранители предварительно установили:
Хозяин дома оставил собаку запертой на балконе, несмотря на жару;
Сам мужчина после этого ушел из дома, оставив животное без присмотра и доступа к воде и прохладе.
Полицейские проводят мероприятия по установлению местопребывания мужчины. Решается вопрос открытия уголовного производства по ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными).
Ранее сообщалось, что в Одессе работники ТЦК похитили и выбросили чужую собаку.