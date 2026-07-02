В Киеве мужчина закрыл собаку на балконе в жару: животное погибло

Собака. Фото иллюстративное / © pexels.com

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В Киеве правоохранители расследуют гибель домашнего питомца. Владелец квартиры закрыл собаку на балконе во время сильной жары, в результате чего животное умерло.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сообщение о смерти животного на территории одного из жилых комплексов района поступило в полицию сегодня вечером, 2 июля.

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Прибыв на место происшествия, правоохранители предварительно установили:

Хозяин дома оставил собаку запертой на балконе, несмотря на жару;

Сам мужчина после этого ушел из дома, оставив животное без присмотра и доступа к воде и прохладе.

Полицейские проводят мероприятия по установлению местопребывания мужчины. Решается вопрос открытия уголовного производства по ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными).

Ранее сообщалось, что в Одессе работники ТЦК похитили и выбросили чужую собаку.

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