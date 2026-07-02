Известный 70-летний хирург из Киева заказал убийство бывшей жены: что стало причиной

Смертельное разделение имущества: известный киевский хирург заказал киллеру бывшую жену

Реклама

В Киевской области задержан мужчина, который заказал убийство своей бывшей жены.

Об этом передает полиция Киевской области, а также начальник следственного управления полиции в Киевской области Сергей Болвинов.

«Известный врач-хирург, автор более восьмидесяти научных работ, разработчик медицинских изобретений и владелец патентов на них. Ему семьдесят лет, в Киеве он возглавляет частную клинику. Человек публичный — его неоднократно приглашали в эфиры центральных каналов как медицинского эксперта», — рассказал о злоумышленнике Болвинов.

Реклама

По словам полицейского, врач нашел посредника, чтобы избавиться от бывшей жены и подделать ее завещание. Фигурант обратился за помощью к своему 51-летнему знакомому. За обновленную версию «последней воли» бывшей жены злоумышленник обещал доплатить 3000 долларов. Непосредственно само убийство мужчина оценил в 10 000 долларов.

Когда нашелся исполнитель, мужчина передал ему фотографии жертвы, также принес на встречу собственноручно нарисованный план дачного дома, схему расположения камер наблюдения. Обсудили также и пути отступления после убийства.

История семейного конфликта

По информации полиции, супруги официально развелись еще в 2021 году, у них двое взрослых сыновей. Но все время после официального расторжения брака в семье продолжалась вражда. И сам врач, и его супруга, и сыновья на учете в органах внутренних дел фигурируют как участники многочисленных семейных конфликтов.

«Родители годами писали друг на друга жалобы и заявления, воевали, вызывали полицию. Мужчина сообщал на 102 о том, что женщина якобы украла его деньги и недвижимость. Заявлял также, что он был загипнотизирован. Между тем, бывшей жене суд выдавал ограничительное предписание относительно него. И сама она также состояла на учете как обидчик», — отметил Болвинов.

Реклама

Причина конфликта — раздел не менее 8 объектов недвижимости. Врача не устроило то, как суд поделил квартиры и гараж. Кроме того, с него должны были взыскать компенсацию в более чем два с половиной миллиона гривен в пользу бывшей жены.

Он обжаловал решение в апелляции, но успеха не имел. Тогда-то и появился новый план. Чтобы подделать завещание, мужчина передал наемнику образцы подписи женщины и копию ее паспорта. Это должно было стоить три тысячи долларов. Еще десять — за само убийство.

Правоохранители инсценировали убийство потерпевшей, подготовили фотодоказательства якобы исполненного преступления и задержали заказчика сразу после передачи оговоренного вознаграждения «киллеру».

За организацию умышленного убийства по корыстным мотивам фигуранту грозит срок вплоть до пожизненного заключения.

Реклама

Сама женщина осталась жива.

«Полный шок и ступор — врач не ожидал такого развития событий, но сопротивления не оказывал», — добавил Болвинов.

Ранее мы писали, что мужчина разрушил семейный дом экскаватором после новости о разводе.

Новости партнеров