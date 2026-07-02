В Киеве во время атаки РФ погибли защитник Украины и его родная сестра из Конотопа (фото)

Богдан и Виктория Судьба Фото @inshadumka

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В ночь на 2 июля во время российской атаки на Киев погиб 24-летний украинский военнослужащий Богдан Доля, уроженец Конотопа Сумской области. Вместе с ним погибла его родная сестра Виктория Доля.

О трагедии сообщил канал Інша Думка Медиа.

Богдан Судьба родился 9 мая 2002 года. Он являлся защитником Украины. Вместе с сестрой всю жизнь проживал в Конотопе, где они учились в лицее Конотопа №1. В громаде упоминают Богдана и Викторию как искренних, добрых и светлых людей.

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Богдан и Виктория Судьба Фото Другое Мнение Медиа

В городском совете выразили соболезнования родным и близким погибших.

«Искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал Богдана и Викторию. Разделяем вашу боль и скучаем вместе с вами», — говорится в сообщении.

Прощание с Богданом Долей и Викторией Долей состоится в воскресенье, 5 июля. Время и место церемонии местные власти пообещали сообщить дополнительно.

Массированная атака 2 июля — что известно

В ночь на 2 июля Россия массированно атаковала Киев, выпустив различные типы вооружения: дроны, баллистические и крылатые ракеты. Более 30 локаций подверглись атаке врага во всех районах столицы.

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После массированного удара РФ по Киеву резко возросло количество жертв. По последним данным, погибли уже 27 человек. Количество пострадавших составляет около сотни.

Напомним также, что в результате массированной атаки РФ на Киев получил ранение 90-летний историк Борис Забарко — бывший узник нацистского гетто и один из известнейших исследователей Холокоста в Украине.

Ранее речь шла о том, что глава Кремля Владимир Путин, вероятно, будет с не меньшей дерзостью бить по Киеву, преследуя две главные цели.

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