У Києві чоловік зачинив собаку на балконі у спеку: тварина загинула

Собака. Фото ілюстративне / © pexels.com

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У Києві правоохоронці розслідують загибель домашнього улюбленця. Власник квартири зачинив собаку на балконі під час сильної спеки, внаслідок чого тварина померла.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Повідомлення про смерть тварини на території одного з житлових комплексів району надійшло до поліції сьогодні ввечері, 2 липня.

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Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили:

Господар оселі залишив собаку замкненим на балконі, попри спеку;

Сам чоловік після цього пішов із дому, залишивши тварину без нагляду та доступу до води та прохолоди.

Наразі поліцейські проводять заходи щодо встановлення місцеперебування чоловіка. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).

Раніше повідомлялося, що в Одесі працівники ТЦК викрали і викинули чужого собаку.

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