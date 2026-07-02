Пережив Голокост, але постраждав від удару РФ: у Києві снаряд влучив у будинок відомого історика

Снаряд влучив у будинок 90-річного історика Бориса Забарко

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Під час масованої російської атаки на Київ поранення отримав 90-річний Борис Забарко — відомий український історик, колишній в’язень нацистського гетто, голова Всеукраїнської асоціації євреїв — колишніх малолітніх в’язнів гетто та концтаборів.

Про це повідомив головний рабин України Моше Асман у Telegram.

За його словами, російський снаряд влучив у будинок, де проживає Борис Забарко.

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«Сьогодні внаслідок російської атаки постраждав Борис Михайлович Забарко — колишній в’язень гетто, голова Всеукраїнської асоціації євреїв — неповнолітніх та малолітніх в’язнів концентраційних таборів і гетто, відомий український історик, заслужений діяч науки і техніки України. У його будинок влучив снаряд… уламки порізали тіло 90-річного Бориса, який дивом пережив гітлерівських нацистів і гетто, а тепер — російських „визволителів“, — написав Асман.

Рабин наголосив, що Забарко присвятив усе життя збереженню пам’яті про Голокост та документуванню злочинів проти людяності.

«Ця людина присвятила своє життя збереженню пам’яті про Голокост і свідченню правди про злочини проти людяності. І сьогодні, у XXI столітті, він знову став жертвою терору — цього разу російського», — додав він.

Борис Забарко є одним із найавторитетніших українських дослідників Голокосту. Він очолює Всеукраїнську асоціацію колишніх в’язнів гетто та концтаборів, керує науково-просвітницьким центром «Пам’ять Катастрофи» та є автором понад 230 наукових і публіцистичних праць, які були видані в Україні та за кордоном.

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Наразі детальна інформація про стан його здоров’я уточнюється.

Масована атака по Києві — що відомо

У ніч проти 2 липня Росія масовано атакувала Київ, випустивши різні типи озброєння: дрони, балістичні та крилаті ракети. Понад 30 локацій зазнали атаки ворога у всіх районах столиці.

Нагадаємо, після масованого удару РФ по Києву різко зросла кількість жертв. За останніми даними, загинуло вже 25 людей. Кількість постраждалих становить близько сотні.

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