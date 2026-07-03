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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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234
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Кількість жертв атаки РФ на Київ знову зросла: з-під завалів дістали ще одну загиблу людину

Унаслідок масованої російської атаки на Київ кількість загиблих продовжує зростати. У лікарні померла одна з постраждалих, ще одне тіло рятувальники деблокували з-під завалів. Наразі відомо вже про 27 жертв.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Удар по Києву

Удар по Києву / © ДСНС

У Києві зросла кількість жертв після чергової масованої атаки Росії по столиці.

Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, одна з постраждалих померла у лікувальному закладі від отриманих травм.

Крім того, під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники дістали з-під завалів тіло ще однієї загиблої людини.

Таким чином, загальна кількість жертв російського удару по Києву сягнула 27 осіб. Пошуково-рятувальна операція триває, фахівці продовжують розбирати завали зруйнованих будівель.

Масована атака на Київ — останні новини

За останніми даними від рятувальників, станом на 17-ту годину відомо про 21 загиблого внаслідок ворожої атаки Росії по Києву. Рятувальники цілий день працюють на місцях ударів. Найбільше постраждали житлові будинки у Дарницькому районі Києва. Через «прильоти» частково зруйновано 5-поверхові та 9-поверхові будинки, верхні поверхи 16-поверхового будинку.

Влада оголосила 3 липня в Києві Днем жалоби у памʼять про жертви наймасованішої атаки Росії. У місті будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях та заборонені будь-які розважальні заходи.

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Дата публікації
Кількість переглядів
234
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