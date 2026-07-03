Число жертв атаки РФ на Киев снова возросло: из-под завалов достали еще одного погибшего человека

Удар по Киеву

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В Киеве увеличилось количество жертв после очередной массированной атаки России по столице.

Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям , одна из пострадавших скончалась в лечебном учреждении от полученных травм.

Кроме того, во время аварийно-спасательных работ чрезвычайники извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего человека.

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Таким образом, общее число жертв российского удара по Киеву достигло 27 человек. Поисково-спасательная операция продолжается, специалисты продолжают разбирать завалы разрушенных построек.

Массированная атака на Киев — последние новости

По последним данным от спасателей, по состоянию на 17 часов известно о 21 погибшем в результате вражеской атаки России по Киеву. Спасатели целый день трудятся на местах ударов. Больше всего пострадали жилые дома в Дарницком районе Киева. Из-за «прилетов» частично разрушены 5-этажные и 9-этажные дома, верхние этажи 16-этажного дома.

Власти объявили 3 июля в Киеве Днем траура в память о жертвах самой массированной атаки России. В городе будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях и запрещены развлекательные мероприятия.

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