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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Смертельная атака на Киев: Зеленский жестко обратился к Путину и обещает возмездие

Зеленский подчеркнул, что Украина выступает за «справедливый мир и окончание войны, а пока его нет, - за справедливые ответы».

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака на Киев 2 июля

Атака на Киев 2 июля

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «справедливый ответ» России за массированный удар по Киеву, во время которого погибли более 20 мирных людей.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами на месте удара у одной из многоэтажек в Дарницком районе в четверг, 2 июля.

Зеленский подчеркнул, что Украина выступает за «справедливый мир и окончание войны», но Россия это исключает.

«Мы за справедливый мир, справедливое окончание войны, пока его нет, за справедливые ответы», — прокомментировал он.

Массированная атака на Киев — последние новости

По последним данным от спасателей, по состоянию на 17 часов известно о 21 погибшем в результате вражеской атаки России по Киеву. Спасатели целый день трудятся на местах ударов. Больше всего пострадали жилые дома в Дарницком районе Киева. Из-за «прилетов» частично разрушены 5-этажные и 9-этажные дома, верхние этажи 16-этажного дома.

Власти объявили 3 июля в Киеве Днем траура в память о жертвах самой массированной атаки России. В городе будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях и запрещены развлекательные мероприятия.

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Дата публикации
Количество просмотров
1444
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