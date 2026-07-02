Смертельная атака на Киев: Зеленский жестко обратился к Путину и обещает возмездие

Атака на Киев 2 июля

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «справедливый ответ» России за массированный удар по Киеву, во время которого погибли более 20 мирных людей.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами на месте удара у одной из многоэтажек в Дарницком районе в четверг, 2 июля.

Зеленский подчеркнул, что Украина выступает за «справедливый мир и окончание войны», но Россия это исключает.

Реклама

«Мы за справедливый мир, справедливое окончание войны, пока его нет, за справедливые ответы», — прокомментировал он.

Массированная атака на Киев — последние новости

По последним данным от спасателей, по состоянию на 17 часов известно о 21 погибшем в результате вражеской атаки России по Киеву. Спасатели целый день трудятся на местах ударов. Больше всего пострадали жилые дома в Дарницком районе Киева. Из-за «прилетов» частично разрушены 5-этажные и 9-этажные дома, верхние этажи 16-этажного дома.

Власти объявили 3 июля в Киеве Днем траура в память о жертвах самой массированной атаки России. В городе будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях и запрещены развлекательные мероприятия.

Новость дополняется

Новости партнеров